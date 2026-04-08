VIDEO | Shein lõi Norras teist mängu järjest värava

Rocco Robert Shein Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb
Eesti jalgpallur Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad alistas Norra meistriliiga kolmandas voorus võõrsil Aalesundi 3:2 ja kirjutas tabelisse teise võidu järjest.

Aalesund läks kohtumist kaks korda juhtima, kusjuures Fredrikstadi teise viigivärava lõi 70. minutil just Shein, kes murdis vasakult äärelt karistusalasse ja saatis tugeva löögi lati alla.

88. minutil jõudis Fredrikstad ka võidutabamuseni, mille autor oli Eirik Granaas. Algrivistusse kuulunud Shein oli mõni minut varem puhkama võetud Meeskonna avavärava lõi esimese poolaja lõpus Samuel Leach.

22-aastane Shein tegi Norra liigas skoori teist mängu järjest. Eesti koondislane lõi värava ka 22. märtsil toimunud kodumängus KFUM Osloga. Kui arvestada juurde ka karikamängud, siis on Shein sel hooajal viie kohtumisega löönud kaks väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu.

Fredrikstadil on kolme vooruga kirjas kaks võitu ja üks kaotus. Aalesundil on kahe kaotuse kõrval üks viik. Täisedu kolm võitu on Tromsöl, aga näiteks Norra viimaste aastate edukaim klubi Bodö/Glimt on pidanud vaid ühe kohtumise.

Toimetaja: Siim Boikov

