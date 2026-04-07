Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

Henri Drell Autor/allikas: Club Joventut Badalona
Korvpalli Meistrite liigas alistas Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut veerandfinaalseeria teises mängus Ateena AEK 88:66 (27:13, 26:18, 19:24, 16:11) ja viis seeria otsustavasse kolmandasse mängu.

Joventuti ja AEK kohtumine algas tasavägiselt, kuid Hispaania klubi lõpetas esimese veerandaja 13:0 spurdiga ning kasvatas teisel perioodil vahe 26 punkti peale. Teisel poolajal AEK 17 punktist lähemale ei jõudnud.

18 mänguminutit teeninud Drell tõi hea visketäpsuse juures 12 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2) ning võttis kolm lauapalli.

Eestlasest viskas Joventuti särgis rohkem punkte üksnes Ricky Rubio, kelle arvele jäi 13 punkti, lisaks kuus korvisöötu, viis lauapalli ja kolm vaheltlõiget. AEK parim oli 13 punkti visanud Frank Bartley.

Kahe võiduni peetava seeria otsustav kohtumine toimub 15. aprillil.

Vilniuse Rytas jõudis esimese Leedu klubina Meistrite liiga ajaloos poolfinaali, alistades mängudega kaks-null Tšehhi klubi Nymburki. Rytas võitis avamängu kodusaalis 77:70 ning jäi teises mängus võõrsil peale numbritega 70:69 (21:21, 17:20, 14:19, 18:9).

Toimetaja: Henrik Laever

