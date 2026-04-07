Olümpiakogemusega Kivistik juhendab Saaremaal kergejõustiku järelkasvu

Olümpiakogemusega 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordimees Kaur Kivistik on sportlaskarjääri lõpetamise järel keskendunud treeneritööle ja Saaremaa spordiklubi Linda arendamisele.

Kivistiku karjääri üks ägedamaid hetki sündis 2018. aastal Berliinis toimunud EM-il, kui ta ületas 47 aastat püsinud Eesti rekordi 3000 meetri takistusjooksus. Sellel alal on ta jätkuvalt Eesti rekordimees. Kaks aastat tagasi pani ta sportlaskarjäärile punkti ja tegutseb samuti kergejõustikukoondisse kuulunud abikaasa Linda Kivistikuga Saaremaal treenerina.

"Kuna oleme seal Saaremaal mõned aastad elanud, siis tekkiski selline idee, et sinna luua oma spordiklubi. Mina koos abikaasaga siis veame Saaremaal täna ühte vahvat spordiklubi. Läheb teine tegevusaasta ja eelkõige siis kutsume lapsi kergejõustikutrenni. See on siis täna minu enda roll pärast tippsportlase karjääri. Olen treener klubis, olen bussijuht, olen tegevjuht ja teengi kõike rolle, mis on vaja," selgitas Kivistik.

Takistusjooksus EM-il kuuenda koha saavutanud ja maratonis Eesti meeskonnaga EM-il kuuendaks tulnud Kivistik treenib nii lasteaiapõnne kui esimesest seitsmenda klassi noori. Klubil on kokku neli juhendajat, tegutsemispaikadeks Kuressaare ja Kärla.

"Kui esimene hooaeg lõpetasime, siis meil oli kusagil 120 last, siis see hooaeg meil on üle 150. Meil läheb väga hästi, et meil on piisavalt lapsi. Kui võtta üldse eraspordiklubid Saaremaal, siis numbrite järgi oleme me täna seal juba teine-kolmas peale jalgpalliklubi," rääkis spordiklubi Linda tegevjuht ja treener.

Koolispordi arengusse panustatakse tõhusalt. Treeningutel ja võistlustel käib usinalt ka Eesti rekordimehe üheksa-aastane poeg Gustav, kellele meeldivad eelkõige erinevad jooksud.

"Kui mina veel tegin oma viimaseid ringe, siis tema ju nägi, kuidas isa jookseb nii staadioni kõrval kui televiisori vahendusel ja siis tekib endal ka ju tahtmine joosta. Ja me ootamegi seda TV 10 etappi, kus 1000 meetrit on, et pikk maa tuleb tal hästi välja ja talle meeldib. Talle on seda pikamaajooksu soolikat antud küll," märkis Kivistik.

Toimetaja: Henrik Laever

