Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

Maratoni maailmameistrid selguvad kergejõustiku maailmameistrivõistluste raames veel 2027. ja 2029. aastal.

Alates 2030. aastast korraldatakse maratoni jaoks eraldi maailmameistrivõistlused ning muutub iga-aastaseks sündmuseks, kus mehed ja naised võistlevad vaheldumisi aastatel.

WA soov on korraldada esimesed maratonijooksu maailmameistrivõistlused Ateenas. "Maraton üks universaalsemaid alasid spordis ning Ateena on selle vaimne kodu," kommenteeris WA tegevjuht Jon Ridgeon.

Poolmaratoni MM-i järglane, 2023. aastal ellu kutsutud maanteejooksu MM jääb toimuma eraldi tiitlivõistlusena.