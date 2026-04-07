Rally Estonia testikatse toimub reedel

Autor/allikas: Red Bull Content Pool/Jaanus Ree
Täpselt 100 päeva pärast, 16. juulil stardib WRC Delfi Rally Estonia. Tänavu on Eesti MM-etapil mitmeid uuendusi ja muudatusi.

Üheks oluliseks muudatuseks on see, et testikatse toimub reede hommikul ning samal päeval sõidetakse ka esimesed kiiruskatsed. Rally Estonia traditsiooniline avashow ja stardipoodium leiab aset neljapäeval 16. juulil algusega kell 18.00 Tartu Raekoja platsil. Sellele järgneb Rally1 autode demonstratsioonisõit pealtvaatajatele Tartu kesklinnas stardipoodiumi vahetus läheduses, mis toimub esmakordselt. Kõik Tartu raekoja platsil ja kesklinnas toimuvad üritused on tasuta.

2025. aastal tutvustati uut Power Stage kontseptsiooni koos ralli finišipoodiumi ja autasustamistseremooniaga Kääriku Spordikeskuses ning ka sellel aastal saab ralli lõpplahendust näha samas kohas, pakkudes põnevat elamust nii pealtvaatajatele, televaatajatele kui ka sõitjatele.

Rally Estonia service park ja EXPO asuvad Eesti Rahva Muuseumi territooriumil. Seal saab näha tiimide tööd tiimibokside juures, jälgida rallit, jalutada EXPO ja kaubandusalal ning võtta osa päeva lõpu "Meet the Crews" sessioonidest. Sissepääs Service parki ja EXPO alale on pealtvaatajatele tasuta, uksed avanevad neljapäeval 16. juulil juba kell 12.00. Kohapeal on meelelahutusprogramm, simulaatorid, fännikaubandus, toit ja jook, erinevad automargid ja koostööpartnerite alad.

17. juulil toimub Tartu lauluväljakul Rally Estonia ametlik kontsert – 5MIINUST 10 AASTAT, mis on bändi kõigi aegade vägevaim kontsert ja see jääb ühtlasi ka ansambli ainsaks ülesastumiseks sel suvel.

Iga aasta on Rally Estonia pealtvaatajate hulgas neid, kes tulevad rallile matkaautode või matkasuvilatega. Sellel aastal on neile mõeldud kohti rohkem, ent asukohtade ja seal olevate võimaluste kohta jagatakse ralli lähendes infot jooksvalt. Majutuse broneerimiseks on mõistlik vaadata Rally Estonia kodulehel asuvat majutuse andmebaasi, kus on palju erinevaid võimalusi.

WRC Delfi Rally Estonia on rallipassid sarnaselt varasematele aastatele digitaalsed ning lisaks on valikus veel ka päevapassid ning samuti fännipassid, mille juurde kuulub eridisainiga kaelakaart.

Tänavune ralli sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. 16.-19. juulini toimuva suursündmuse kohta leiab lisainfot SIIT.

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

