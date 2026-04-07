Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama
Elena Malõgina teekond Prantsusmaal Calvis toimuval ITF-i W75 kategooria tenniseturniiril lõppes avaringis, kui Eesti naiste esireket kaotas hiinlanna Xinyu Gaole kahes setis.
Malõgina (WTA 295.) ja turniiriks kuuenda asetuse saanud Gao (WTA 239.) alustasid tasavägiselt ning vahetasid avasetis hiinlanna juhtimise geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Gao esimest korda murdis ning seejärel 6:3 võidu vormistas. Teist setti alustas hiinlanna nelja järjestikuse geimivõiduga, Malõgina tõrjus seisul 2:5 küll kaks matšpalli, kuid pidi seejärel ikkagi 3:6, 3:6 kaotusega leppima.
Hiinlanna lõi Malõginale tunni ja 47 minutiga kaks ässa, Eesti esireket vastas ühega. Topeltvigu kogunes Malõginal neli ja Gaol kolm. Esimeselt servilt sai hiinlanna punkti 64-protsendilise eduga (Malõgina 52%), mõlemad naised realiseerisid teiselt servilt 87-protsendiliselt. Mõlemal oli seitse võimalust murda, Gao kasutas ära neli võimalust, Malõgina vaid ühe.
Gao kohtub teises ringis igal juhul tšehhitariga: omavahel lähevad vastamisi Aneta Kucmova (WTA 415.) ja Vendula Valdmannova (WTA 257.)
Toimetaja: Kristjan Kallaste