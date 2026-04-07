Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

Malõgina (WTA 295.) ja turniiriks kuuenda asetuse saanud Gao (WTA 239.) alustasid tasavägiselt ning vahetasid avasetis hiinlanna juhtimise geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Gao esimest korda murdis ning seejärel 6:3 võidu vormistas. Teist setti alustas hiinlanna nelja järjestikuse geimivõiduga, Malõgina tõrjus seisul 2:5 küll kaks matšpalli, kuid pidi seejärel ikkagi 3:6, 3:6 kaotusega leppima.

Hiinlanna lõi Malõginale tunni ja 47 minutiga kaks ässa, Eesti esireket vastas ühega. Topeltvigu kogunes Malõginal neli ja Gaol kolm. Esimeselt servilt sai hiinlanna punkti 64-protsendilise eduga (Malõgina 52%), mõlemad naised realiseerisid teiselt servilt 87-protsendiliselt. Mõlemal oli seitse võimalust murda, Gao kasutas ära neli võimalust, Malõgina vaid ühe.

Gao kohtub teises ringis igal juhul tšehhitariga: omavahel lähevad vastamisi Aneta Kucmova (WTA 415.) ja Vendula Valdmannova (WTA 257.)