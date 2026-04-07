Walesi jalgpallikoondise kapten kuulutas karjääri lõppenuks

35-aastane Ramsey tegi teisipäeval ühismeedias postituse, milles teatas, et riputab putsad varna. "Seda otsust ei olnud üldsegi lihtne teha, aga pärast pikka vaagimist olen otsustanud jalgpalliga lõpparve teha," kirjutas koondist 86 mängus esindanud Ramsey.

Keskväljamees tegi oma koondisedebüüdi 2008. aastal ning oli 2016. aasta EM-il kapten, kui Wales suurepärase turniiri tegi ja poolfinaali jõudis. Lisaks mängis ta 2022. aastal MM-il, mis oli Walesi esimene MM pärast 1958. aastat. Pärast Gareth Bale'i karjääri lõppu sai Ramseyst koondise kapten.

"Walesi särgi kandmine on olnud minu elu suurim privileeg, olen saanud selles särgis nii palju imelisi kogemusi," ütles Ramsey.

Ramsey alustas profikarjääri 2006. aastal Cardiff City eest, aga siirdus juba 2008. aastal Londoni Arsenali, kus mängis järgmised 11 hooaega. Ramsey võitis Arsenaliga kolm Inglismaa karikat, kahes finaalis lõi just tema võiduvärava. Pärast seda mängis ta veel kolm aastat Juventuses, kellega tuli Itaalia meistriks. Viimased kolm hooaega on möödunud Nice'is, taas Cardiff Citys ning eelmine hooaeg mängis Ramsey hoopis Mehhikos.

"Tänan kõiki klubisid, keda mul on olnud au esindada. Tänan treenereid ja personali, kes on aidanud mul oma unistust elada ja maailma kõrgeimal tasemel mängida," kirjutas waleslane. "Suur tänu ka minu naisele, lastele ja tervele perekonnale. Ilma teieta poleks see võimalik olnud."