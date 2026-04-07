Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

2023. aasta 13. aprillil juhtus Horvaatia ralli eelsel testil traagiline õnnetus, mis nõudis 33-aastase Craig Breeni elu. Iirlase lahkumine šokeeris rallimaailma ning Hyundai on igal aastal Horvaatia rallil armastatud tiimikaaslase auks sõitnud, sel aastal kannavad kõik Hyundai autod Breeni portree.

Lisaks on autodele jäetud viide Breeni fondile, mille eesmärk on Iirimaa rallitalentidele võimalusi anda. "Meie võistkonnas pole arusaam muutunud, tahame kõik Craig Breeni mälestada mitte ainult sõitjana, aga ka suurepärase inimesena. Craig elas oma elu nagu tõeline rallisõitja, ta oli toetav sõber ja soovis oma kodumaa rallitalente järgmisele tasemele viia," ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.

"Meil on au, et saime tema elust väike osa olla ja räägin terve tiimi eest, kui ütlen, et me teeme kõik, et ta ei ununeks."

Horvaatia MM-ralli algab neljapäeval testikatsega, esimene kiiruskatse algab reede hommikul.