Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

Hyundai autode disain Horvaatia MM-ralliks Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Hyundai rallivõistkond teatas, et sel nädalavahetusel toimuvaks Horvaatia MM-rallil kaunistab võistkonna autosid Craig Breeni portree.

2023. aasta 13. aprillil juhtus Horvaatia ralli eelsel testil traagiline õnnetus, mis nõudis 33-aastase Craig Breeni elu. Iirlase lahkumine šokeeris rallimaailma ning Hyundai on igal aastal Horvaatia rallil armastatud tiimikaaslase auks sõitnud, sel aastal kannavad kõik Hyundai autod Breeni portree.

Lisaks on autodele jäetud viide Breeni fondile, mille eesmärk on Iirimaa rallitalentidele võimalusi anda. "Meie võistkonnas pole arusaam muutunud, tahame kõik Craig Breeni mälestada mitte ainult sõitjana, aga ka suurepärase inimesena. Craig elas oma elu nagu tõeline rallisõitja, ta oli toetav sõber ja soovis oma kodumaa rallitalente järgmisele tasemele viia," ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.

"Meil on au, et saime tema elust väike osa olla ja räägin terve tiimi eest, kui ütlen, et me teeme kõik, et ta ei ununeks."

Horvaatia MM-ralli algab neljapäeval testikatsega, esimene kiiruskatse algab reede hommikul.

Craig Breen Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo