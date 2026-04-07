Lucas Leok astus Saksamaa meistrivõistlustel pjedestaalile

Kõrgeimas võistlusklassis (MX Masters) saavutas Jörgen-Matthias Talviku 49 võistleja konkurentsis neljanda koha. Esimeses võistlussõidus saavutas Talviku 13. koha, Hästi alustanud Harri Kullas pidi vigastuse tõttu paraku sõidu pooleli jätma. Teises sõidus läksid eestlased kahekesi juhtima, kuid konkurendid püüdsid nad kinni - Talviku sai kolmanda koha ja Kulla langes viiendaks. Viimases sõidus teenis Talviku neljanda koha, aga Kullas katkestas.

Talviku sai kokkuvõttes etapi peale neljanda koha ning teenis Saksamaa meistrivõistluste avaetapil 46 punkti, Kullas sai 16. koha eest 16 punkti ja Kaarel Tilk 17. koha eest 13 punkti. Etapivõidu saavutas sakslane Max Nagl, teise koha sai hollandlane Roan van de Moosdijk ja esikolmikusse mahtus veel sakslane Tom Koch.

125cc klassis õnnestus kahel eestlasel kvalifikatsioonis esikolmikus lõpetada, Lucas Leok teenis teise koha ja Aston Allas kolmanda. Mõlemad 125cc klassi võistlussõidud peeti pühapäeval ja Leok pälvis esimeses sõidus kindla võidu, aga Allas langes kaheksandale kohale. Teises sõidus sai Leok taas hästi minema, aga jäi lõpuks šveitslasele Emil Ziemerile alla. Leokite perekonda esindas pjedestaalil lõpuks aga kaks poissi, sest Travis teenis kolmanda koha.

Kokkuvõttes teenis Ziemer 47 punktiga etapivõidu, sama palju punkte kogunud Lucas Leok oli teine. Travis Leok teenis kokkuvõttes 28 punktiga viienda koha, Allas 20 punktiga kümnenda koha, Marten Raud kümne punktiga 15. koha ja Enri Lustus viie punktiga 22. koha.

