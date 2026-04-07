X!

Lucas Leok astus Saksamaa meistrivõistlustel pjedestaalile

Lucas Leok Autor/allikas: ADAC
Eesti motokrossisõitjad osalesid möödunud nädalavahetusel Saksamaa meistrivõistluste avaetapil, säravaima tulemuse saavutas 125cc klassis teise koha saanud Lucas Leok.

Kõrgeimas võistlusklassis (MX Masters) saavutas Jörgen-Matthias Talviku 49 võistleja konkurentsis neljanda koha. Esimeses võistlussõidus saavutas Talviku 13. koha, Hästi alustanud Harri Kullas pidi vigastuse tõttu paraku sõidu pooleli jätma. Teises sõidus läksid eestlased kahekesi juhtima, kuid konkurendid püüdsid nad kinni - Talviku sai kolmanda koha ja Kulla langes viiendaks. Viimases sõidus teenis Talviku neljanda koha, aga Kullas katkestas.

Talviku sai kokkuvõttes etapi peale neljanda koha ning teenis Saksamaa meistrivõistluste avaetapil 46 punkti, Kullas sai 16. koha eest 16 punkti ja Kaarel Tilk 17. koha eest 13 punkti. Etapivõidu saavutas sakslane Max Nagl, teise koha sai hollandlane Roan van de Moosdijk ja esikolmikusse mahtus veel sakslane Tom Koch.

125cc klassis õnnestus kahel eestlasel kvalifikatsioonis esikolmikus lõpetada, Lucas Leok teenis teise koha ja Aston Allas kolmanda. Mõlemad 125cc klassi võistlussõidud peeti pühapäeval ja Leok pälvis esimeses sõidus kindla võidu, aga Allas langes kaheksandale kohale. Teises sõidus sai Leok taas hästi minema, aga jäi lõpuks šveitslasele Emil Ziemerile alla. Leokite perekonda esindas pjedestaalil lõpuks aga kaks poissi, sest Travis teenis kolmanda koha.

Kokkuvõttes teenis Ziemer 47 punktiga etapivõidu, sama palju punkte kogunud Lucas Leok oli teine. Travis Leok teenis kokkuvõttes 28 punktiga viienda koha, Allas 20 punktiga kümnenda koha, Marten Raud kümne punktiga 15. koha ja Enri Lustus viie punktiga 22. koha.

Loe pikemalt Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo