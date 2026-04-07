San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

Korvpalliliigas NBA teenis San Antonio Spurs oma hooaja 60. võidu, kuid Prantsusmaa superstaar Victor Wembanyama sai teisel veerandil viga ja mängu lõpetada ei suutnud.

Philadelphia 76ersit võõrustanud Spurs läks tasavägise avaveerandi järel juhtima ning poolajapausil oli San Antonio ees seitsme punktiga. 76ers jõudis kolmandal veerandil veel korra juhtima, aga Spurs rebis siis eest ja teenis kodupubliku ees 115:102 (29:28, 33:27, 30:30, 23:17) võidu.

Stephon Castle tegi suurepärase mängu, kogudes 19 punkti, 13 korvisöötu ja kümme lauda. Veel viis Spursi meest jõudis kahekohalise punktisummani, 76ersi eest tõi Joel Embiid 34 punkti ja 12 lauapalli.

Kodupublik sai aga ehmatuse, kui tiimi täht Victor Wembanyama põrkas teise veerandi alguses kokku Paul George'iga ning jäi seejärel põrandale lebama. Prantslane võeti mängust välja ning Spurs teatas, et ta vigastas oma roideid. Wembanyama oli hiilgava mängu teel, sest oli 15 ja poole minutiga visanud 17 punkti, haaranud viis lauda ja pannud kolm blokki. Peatreener Mitch Johnson ütles pärast mängu, et prantslane olevat tahtnud mängu naasta, kuid klubi täpsemat infot tähtmängija seisundi kohta ei andnud.

Spurs (60-19) jääb üpris kindlalt läänekonverentsis teisele kohale, sest neil on jäänud mängida kolm mängu ja tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (62-16) on ühe vähema mänguga kahe võidu kaugusel. Wembanyamal ei tasu vigastusest naasmisega kiirustada, aga 22-aastane prantslane on väljendanud soovi võita kõige väärtuslikuma mängija auhind. Kihlveokontorid eelistavad siiski Thunderi tähte Shai Gilgeous-Alexanderit.

Philadelphia (43-36) on läänekonverentsis üheksandal ehk eelviimasel play-in'i kohal, aga kuuendal real jätkaval Toronto Raptorsil (43-35) on sama palju võite.

Mängu tipphetked, Wembanyama vigastus alates 2.50:

Võidukalt jätkas ka läänes kolmandal kohal olev Denver Nuggets (51-28), kes tuli Portland Trail Blazersi vastu välja 18-punktilisest kaotusseisust ja vormistas lisaajal 137:132 (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7). Tegemist oli Nuggetsi üheksanda järjestikuse võiduga ja Lakersi vigastuskriis aitab neil kolmandat kohta kindlustada. Nikola Jokic tegi taaskord hiilgava esituse, kui kogus 43 minutiga 35 punkti, 14 lauda, 13 korvisöötu ja viis vaheltlõiget.

Atlanta Hawksi ja New York Knicksi mäng sai pöörase lõpu, kui võõrustaja Knicks läks 1,2 sekundit enne mängu lõppu kolmega juhtima. Hawksi tagamees CJ McCollum tabas siis enda väljakupoolelt uskumatu viske, aga lasi pallist hetk liiga hilja lahti ning Knicks pääses 108:105 (32:31, 21:26, 28:22, 27:26) võiduga.

Jalen Brunson tõi Knicksile 30 punkti ja jagas 13 korvisöötu, Karl-Anthony Towns tegi 21 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Üleplatsimees oli aga Hawksi tagamängija Nickeil Alexander-Walker, kelle arvele jäi 36 punkti. Soliidse esituse tegid ka noormängijad Jalen Johnson ja Dyson Daniels. Knicks (51-28) jätkab idas kolmandal kohal, Hawks (45-34) on kindlustamas viiendat kohta.

Memphis Grizzlies tabas kodupubliku ees 29 kaugviset, millega on ühes mängus varasemalt hakkama saanud vaid kaks meeskonda, aga külaline Cavaliers teenis sellegipoolest 142:126 (24:36, 44:28, 33:26, 41:36) võidu. Cavaliersi eest jõudis lausa üheksa mängijat kahekohalise punktisummani, seejuures mängiti ilma Donovan Mitchellita.

Idakonverentsis esikoha kindlustanud Detroit Pistons pidi võõrsil kaotusega leppima, jäädes Orlando Magicule alla tulemusega 107:123 (28:30, 27:39, 21:29, 31:25). Paolo Banchero viskas võidumängus 31 punkti, Desmond Bane lisas omalt poolt 25 silma. Pistonsi eest viskas kolm mängijat vähemalt 18 punkti, aga esinumber ootab tagasi Cade Cunninghami, kes taastub õhkrinnast.