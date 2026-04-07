Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

Tänavusel Märtsihullusel ehk USA üliõpilasliiga (NCAA) korvpalli finaalturniiril krooniti meistriks Michigan, kes võidutses viimati 37 aastat tagasi. Finaalis alistati Connecticut kuue punktiga.

Põhiturniiril kolmanda asetusega lõpetanud Michigan ja seitsmenda asetusega Connecticut alustasid otsustavad kohtumist tasavägiselt, aga Michiganil õnnestus avapoolaeg lõpetada 10:4 spurdiga. Hea hoog jätkus ka teisel poolajal, kui Michigani mehed 11-punktilise edu saavutasid. Connecticut jõudis 37 sekundit enne lõpusireeni veel nelja silma kaugusele, aga Michigan lõpetas kindlalt ja realiseeris 69:63 (33:29) võidu.

Michigani liidriks kerkis tagamees Elliot Cadeau, kes lõpetas 19 punktiga. Morez Johnson tegi 12 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Yaxel Lendeborg lisas omalt poolt 13 silma. Connecticuti resultatiivseim oli 17 punkti visanud Alex Karaban.

Michigan viskas väljakult 38-protsendilise tabavusega ja kaotas lauavõitluse 39:46, aga viskas korvi alt vastasest 14 punkti rohkem. Connecticuti tabavusprotsent väljakult oli vaid 31, lisaks tabasid nad oma 33 kaugviskest üheksa (27 protsenti).

"Kui mulle oleks enne mängu öeldud, et me nii halvasti viskame ja lauas niimoodi kaotame, aga suudame ikka võidu võtta, ma poleks uskunud," ütles Michigani peatreener Dusty May. "See tiim leidis terve hooaja vältel mingi viisi võita."

Michigan mängis terve hooaja vältel domineerivat korvpalli ning pääses Märtsihullusel 16 hulka kahe kindla võiduga. Siis alistati tugev Alabama 13 punktiga ning Tennesseele köeti 33-punktiline saun. Põhiturniiri teine number Arizona pidi tunnistama poolfinaalis Michigani 18-punktilist paremust.

Michigan oli enne tänavust võitu mänginud Märtsihulluse finaalis seitse korda, aga võidutsenud vaid 1989. aastal. Vahepeal on neil olnud vägagi tugevaid tiime, sealhulgas kuulus Fab Five'i meeskond, kes sai kahel järjestikusel aastal finaalis valusa kaotuse.