KUULA | "Võimla" võttis sel nädalal luubi alla pingelised pallimängud

Traditsiooniliselt pakub kevad spordisõpradele intrigeerivaid heitlusi palliplatsidel, erand pole ka tänavune aasta. Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru arutasid "Võimlas" koduseid ja ka kaugemaid turniire.

Eesti-Läti korvpalliliigas pidasid Tartu Ülikool Maks&Moorits ning BC Kalev/Cramo kolmemängulise seeria, kus jämedam ots käis käest kätte. Tartu murdis finaali, Cramo mängib pronksile. Eelmäng kodusele finaalile või jõuvahekordade lõplik nihe?

Kodustel võrkpallimeistrivõistlustel oli Bigbank Tartu poolfinaalis hädas Selver/TalTechiga, aga alustas finaalseeriat võõrsil ootamatu võiduga Pärnu Võrkpalliklubi üle. Kuidas edasi?

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel osaleb 48 riiki, aga neljakordne maailmameister Itaalia nende hulka ei kuulu. Katastroof või mitte? Sama võib küsida ka valitseva Eesti meistri FC Flora hooaja alguse kohta Premium liigas.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamise saagas on opositsioon hääled kokku saanud, erakorraline üldkogu tuleb. Vastukäiguna on EOK avalikkuse ette paisanud finantsnumbrid.

Toimetaja: ERR Sport

KUULA | "Võimla" võttis sel nädalal luubi alla pingelised pallimängud

