KUULA TÄNA | "Võimla" võtab luubi alla Itaalia jalgpallikoondise põrumise

Traditsiooniliselt pakub kevad spordisõpradele intrigeerivaid heitlusi palliplatsidel, erand pole ka tänavune aasta. Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru arutavad kell 10.05 "Võimlas" koduseid ja ka kaugemaid turniire.

Eesti-Läti korvpalliliigas pidasid Tartu Ülikool Maks&Moorits ning BC Kalev/Cramo kolmemängulise seeria, kus jämedam ots käis käest kätte. Tartu murdis finaali, Cramo mängib pronksile. Eelmäng kodusele finaalile või jõuvahekordade lõplik nihe?

Kodustel võrkpallimeistrivõistlustel oli Bigbank Tartu poolfinaalis hädas Selver/TalTechiga, aga alustas finaalseeriat võõrsil ootamatu võiduga Pärnu Võrkpalliklubi üle. Kuidas edasi?

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel osaleb 48 riiki, aga neljakordne maailmameister Itaalia nende hulka ei kuulu. Katastroof või mitte? Sama võib küsida ka valitseva Eesti meistri FC Flora hooaja alguse kohta Premium liigas.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamise saagas on opositsioon hääled kokku saanud, erakorraline üldkogu tuleb. Vastukäiguna on EOK avalikkuse ette paisanud finantsnumbrid. Milline on hetkeseis?