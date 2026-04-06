X!

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

Jalgrattasport
Laura Lizette Sander
Laura Lizette Sander
Jalgrattasport

Belgia ühepäevasõidul Ronde de Mouscron (UCI 1.1; 125 km) pälvis Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) grupifinišis üheksanda koha.

Ühepäevasõidu võitis prantslanna Clara Copponi (Lidl – Trek; 2:57.43). Teisena ületas finišijoone norralanna Susanne Andersen (Uno-X Mobility) ja kolmandana hispaanlanna Alicia Gonzalez (St Michel – Preference Home – Auber93). Sandri sõnul tegi just võitja kodutiim Lidl – Trek võistluse väga aktiivseks ja kiireks, üritades igal ringil oma ratturiga grupist lahti rebida.

Ligi kilomeeter enne finišit tuli eestlanna rattal kett maha, mille tõttu tuli mõned positsioonid tähtsal hetkel ära anda, ent läbi grupi sõites õnnestus siiski teenida üheksas koht. Sandrile teeb head meelt, et on leidnud lõpuks stabiilsuse.

"Eelnevatel aastatel olen talviti haige olnud ja pole sellist stabiilsust leidnud nagu tänavu. Eelmine aastagi läks suures pildis aia taha. Väikeseid viperusi on sõitudel olnud, aga suures pildis olen õnnelik. Ootan põnevusega järgmiseid võistluseid," ütles Sander.

Eestlanna järgmine võistlus on ees ootamas juba kolmapäeval, kui kavas on Scheldeprijs vrouwen elite ühepäevasõit. Ilmateade lubab Belgiasse sooja ja tuulevaikset ilma. Sander avaldas, et tõenäoliselt on oodata grupifinišit, ent võib-olla õnnestub tal sõidu keskel aktiivust üles näidata ja kaarte segada.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo