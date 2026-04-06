Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

57 kilomeetrit enne hooaja teise, 278-kilomeetrise kevadmonumendi lõppu eraldusid Oude Kwaremonti teisel tõusul konkurentidest Pogacar (UAE Team Emirates), Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) ja Remco Evenepoel (Red Bull–Bora–Hansgrohe). Belgia rattatäht jäi siis järgmisel, Paterbergi tõusul soosikutest maha ja nii jäid võidu nimel heitlema Pogacar ja Van der Poel.

Koos sõideti ligi 40 kilomeetrit, aga viimasel Oude Kwaremonti tõusul pani tiitlikaitsja oma paremuse maksma ning hollandlane ei suutnud temaga kaasa minna. Finišis edestas Vlaandereni kolmandat korda võitnud Pogacar kanget konkurenti 34 sekundiga, Evenepoel jäi maha 1.11 ja sai kolmanda koha.

"Mul oli vaid üks probleem: siin sõidab üks fenomen. Tegin kõik õigesti, aga keegi oli tugevam. Ma ei saanud midagi teha. Sõitsin 650 vatiga, aga ei suutnud ikka tema rattas püsida: mingist hetkest muutub rattasport väga lihtsaks spordialaks," oli Van der Poel finiši järel nõutu.

Flandria prokuratuur teatas aga pärast võistluse lõppu, et uurib üht intsidenti, mis juhtus umbes 70 kilomeetrit pärast sõidu algust. Peagrupile anti raudteeülesõidul punase fooritulega käsklus peatuda, ent veidi eespool olnud mehed, kelle sekka kuulusid ka Pogacar ja Evenepoel, sõitsid rööbastest üle, et esimeste jooksikute pundiga kaasa minna.

Pogacari sõnul ei antud neile peatumiskäsklust õigeaegselt. "Järsku hüppasid kolm tüüpi tee peale ja hakkasid kätega vehkima. Kuidas saad ühe sekundiga peatuda? Seda oleks saanud ennetada, kui nad oleks käskluse andnud varem, mitte kümme meetrit enne ülesõitu. Mõtlesin, et võib-olla on tegu mingi protestiaktsiooni või muu hullumeelsega," kommenteeris sloveen.

Belgia meedia sõnul ähvardab rattureid 320 ja 4000 euro vahele jääv rahatrahv.

Naiste 164-kilomeetrisel sõidul teenis esikoha Hollandi täht Demi Vollering (FDJ United–Suez), kes edestas 42 sekundiga Pauline Ferrand-Prevot'd (Visma–Lease a Bike) ning Puck Pieterset (Fenix–Premier Tech). Vollering läks konkurentidelt eest 18 kilomeetrit enne finišit.