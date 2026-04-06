Eesti golfar lõpetas tugeva konkurentsiga turniiri 20 parema seas

Markus Varjun Autor/allikas: Joosep Martinson
Pühapäeval lõppes USA-s Vanderbilt Legends Clubis (par 71) peetud Mason Rudolph Championship, mille võitis maailma amatöörgolfi edetabeli esinumber Jackson Koivun. Võistlusel osales ka Eesti meeste koondislane Markus Varjun, kes viimase päeva tagasihoidlikuma tulemuse järel langes esikümnest välja, kuid lõpetas siiski tugevas konkurentsis 20 parema seas.

Turniiri tase oli väga kõrge, kui osales koguni viis USA ülikooligolfi 20 parema seas olevat tiimi: Auburn (1.), Vanderbilt (11.), Tennessee (12.), Ole Miss (13.) ja Charlotte (19.), kirjutab golf.ee.

Individuaalarvestuses krooniti võitjaks Koivun kolme ringi kogutulemusega -12 (67, 68, 66). Teise koha saavutas Jon Ed Steen tulemusega -10 ning kolmandaks tuli Jake Albert tulemusega -6. Markus Varjun lõpetas turniiri jagatud 18. kohal kogutulemusega +1 (69, 71, 74). 

Võistkondlikus arvestuses oli ülekaalukalt parim Auburn, kes lõpetas kogutulemusega -26, edestades teiseks tulnud Vanderbilti (-9) koguni 17 löögiga. Kolmanda koha saavutas Tennessee tulemusega -5. Eestlase ülikool NC State lõpetas seekord turniiri kaheksandana kogutulemusega +15. 

"Esimesed kaks päeva sai väga hästi golfi mängitud, suutsin olla lähestumislöökidega piisavalt terav, et luua palju birdie võimalusi," kommenteeris Varjun. "Tii pealt lõin palli väga hästi. Kolmas päev oli lugu natuke teistsugune, tii pealt olin ikka päris hea, aga lühikeste raudadega ei suutnud kuidagi endale birdie võimalusi tekitada ja päeva lõpuks ei tulnud ka kahjuks ühtegi birdie't."

"Tingimused kõige lihtsamad ei olnud, kuna iga päev puhus 2-3 kepi tuul. Kokkuvõttes kolm korralikku tööpäeva ja päris palju positiivset saab sellelt turniirilt kaasa võtta," tõdes eestlane.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

17:59

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

17:30

Eesti golfar lõpetas tugeva konkurentsiga turniiri 20 parema seas

16:59

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

16:15

Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

15:57

Pärnu võõrustab kümneaastase pausi järel taas meeste jalgpallikoondist

15:24

Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

14:58

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil

14:21

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

13:44

PSV kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu kolmanda järjestikuse tiitli

13:17

Karksi-Nuia võõrustab juunis kahe motokrossisarja MM-etappi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

14:21

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

05.04

Galerii: Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

12:34

Tartu Ülikool mängib Eesti-Läti liiga finaalis täismaja ees

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo