Eesti golfar lõpetas tugeva konkurentsiga turniiri 20 parema seas

Pühapäeval lõppes USA-s Vanderbilt Legends Clubis (par 71) peetud Mason Rudolph Championship, mille võitis maailma amatöörgolfi edetabeli esinumber Jackson Koivun. Võistlusel osales ka Eesti meeste koondislane Markus Varjun, kes viimase päeva tagasihoidlikuma tulemuse järel langes esikümnest välja, kuid lõpetas siiski tugevas konkurentsis 20 parema seas.

Turniiri tase oli väga kõrge, kui osales koguni viis USA ülikooligolfi 20 parema seas olevat tiimi: Auburn (1.), Vanderbilt (11.), Tennessee (12.), Ole Miss (13.) ja Charlotte (19.), kirjutab golf.ee.

Individuaalarvestuses krooniti võitjaks Koivun kolme ringi kogutulemusega -12 (67, 68, 66). Teise koha saavutas Jon Ed Steen tulemusega -10 ning kolmandaks tuli Jake Albert tulemusega -6. Markus Varjun lõpetas turniiri jagatud 18. kohal kogutulemusega +1 (69, 71, 74).

Võistkondlikus arvestuses oli ülekaalukalt parim Auburn, kes lõpetas kogutulemusega -26, edestades teiseks tulnud Vanderbilti (-9) koguni 17 löögiga. Kolmanda koha saavutas Tennessee tulemusega -5. Eestlase ülikool NC State lõpetas seekord turniiri kaheksandana kogutulemusega +15.

"Esimesed kaks päeva sai väga hästi golfi mängitud, suutsin olla lähestumislöökidega piisavalt terav, et luua palju birdie võimalusi," kommenteeris Varjun. "Tii pealt lõin palli väga hästi. Kolmas päev oli lugu natuke teistsugune, tii pealt olin ikka päris hea, aga lühikeste raudadega ei suutnud kuidagi endale birdie võimalusi tekitada ja päeva lõpuks ei tulnud ka kahjuks ühtegi birdie't."

"Tingimused kõige lihtsamad ei olnud, kuna iga päev puhus 2-3 kepi tuul. Kokkuvõttes kolm korralikku tööpäeva ja päris palju positiivset saab sellelt turniirilt kaasa võtta," tõdes eestlane.