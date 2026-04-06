Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

Paula Palmiste
Paula Palmiste Autor/allikas: Navadanet
Hollandis Tielis peetud BMX-krossi Euroopa karikasarja kolmandal etapil pälvis Paula Palmiste G15/16 klassis võidu.

Palmiste edestas finaalsõidus inglannasid Jessica Marriotti ja Emie Sewardit. "Tundsin ennast sellel rajal enesekindlalt ja sain iga sõiduga järjest hoogu juurde," ütles Palmiste. "Lisaks on Tieli rada küllaltki tehniline, mis on minu jaoks eelis. Samas on ka rajakiirus mul väga hea. Usaldasin sisetunnet ja treeneri nõuandeid ning kõik õnnestuski."

"See tuli endalegi üllatusena, et suutsin 67 võistleja seas koos endast vanemate tüdrukutega olla kõik sõidud esimene," lisas Palmiste. Mirtel Maidla lõpetas samas klassis 42. kohal.

Häid tulemusi näitasid teisedki eestlased. Sten Tristan Raid teenis meesjuunioride klassis kaheksanda koha, Andren Kaju oli Cruiser 17-29 klassis viies, Felicity Laur G8 klassis seitsmes ja Ryan Oks B9 klassis 11. B15/16 klassis võistelnud Mattias Laur ja Rommi Maidla said 157 ratturi konkurentsis vastavalt 18. ja 21. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

