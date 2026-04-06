Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

Lõppenud nädal tegi Eesti võrkpallurid taas kahe karika võrra rikkamaks, kui Rumeenias krooniti karikavõitjaks Zalau meeskonnas mängivad Albert Hurt ja Renee Teppan ning Itaalia esiliigas võitis Karli Allik sealse superkarika.

Zalau alistas finaalis 3:1 (20:25, 27:25, 25:14. 25:0) Brasovi Corona meeskonna, seejuures märgiti neljandas geimis Zalaule võidutulemuseks 25:0, sest vastase eest oli platsil vaid üks kohalik mängija ja reeglite järgi peab neid olema kaks, vahendab Volley.ee.

Hurt tõi finaalis 13 punkti (+6) ja Teppan 12 punkti (+1). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada alustas aga play-off'e 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:22) võiduga Craiova vastu. Vanker tõi osalise mänguajaga lisaks oma põhitööle ka 1 punkti (+1), Lõhmus tõi samuti osalise mänguajaga 5 punkti (+3).

Itaalia esiliigas mängisid Karli Allik ja Abba Pineto meeskond superkarika finaalis, kus saadi 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:18) jagu Bresciast. Allik tõi 6 punkti (-9).

Poola meistriliigas alustas Kertu Laagi ja vigastusest taastuva Kristiine Miileni tööandja Bilesko-Biala Bostik poolfinaale 0:3 (17:25, 20:25, 20:25) kaotusega KS DevelopRes Rzeszówile. Laak tõi oma naiskonna parimana 12 punkti (+9).

Slovakkias alustas Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina samuti poolfinaalseeriat, tunnistades avakohtumises Slavia naiskonna 3:2 (25:18, 25:21, 27:29, 15:25, 15:11) paremust. Cicetti tõi 16 punkti (+4), Kask lisas 2 punkti (+1).

Joosep Kurik ja Genfi Chenois alustasid Šveitsis pronksiseeriat ja avamängus saadi 2:3 (20:25, 25:19, 19:25, 25:16, 9:15) kaotus. Kurik tõi 12 punkti (-3).

Robert Tähe koduklubi Al Jazira pidas presidendi karikavõistluste veerandfinaali ja sai 3:1 (18:25, 25:23, 30:28, 27:25) võidu Al Nasri üle. Täht tõi 22 punkti (+10). Lisaks tehti algust ka superkarikaga ja saadi veerandfinaalis 3:0 (25:21, 25:13, 25:13) jagu Hattast, Tähelt omade parimana 14 punkti (+9).

Kreekas jätkas Kadi Kullerkannu tööandja Milon väljalangemismängudega ja sai kaks kaotust Markopoulo naiskonnalt. Esimene mäng kaotati 2:3 (25:14, 25:18, 21:25, 20:25, 8:15), Kullerkannult oma naiskonna parimana 26 punkti (+16), Seejärel tuli ka teises kohtumises tunnistada vastase 3:2 (25:16, 21:25, 23:25, 25:19, 15:10) paremust, Kullerkannult 10 punkti (+3).

Jaapani meistriliigas kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas Osaka meeskonnaga ja sai kaks kaotust. Esimene mäng kaotati 1:3 (18:25, 23:25, 25:22, 27:29), Tammearu tõi 16 ja Tammemaa 6 punkti. Seejärel saadi 0:3 (20:25, 14:25, 18:25) kaotus, Tammemaalt 10 punkti, Tammearu ei mänginud. Tabelis ollakse 11 võidu ja 29 kaotusega eelviimased.

Ardo Kreek aitas Prantsusmaa esiliigas Saint-Quentini 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:20) võiduni Grand Nancy üle, tuues 8 punkti (+6). Liigatabelis hoitakse 52 punktiga kolmandat positsiooni.