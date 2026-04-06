PSV kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu kolmanda järjestikuse tiitli

Eindhoveni tänavatel tähistati pühapäeval kolmandat aastat järjest jalgpalli meistritiitlit Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Eindhoveni tänavatel tähistati pühapäeval kolmandat aastat järjest jalgpalli meistritiitlit Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Hollandi jalgpalli kõrgliigas sai pühapäeval selgeks meister, kui PSV Eindhoven kindlustas viis mänguvooru enne hooaja lõppu oma kolmanda järjestikuse meistritiitli.

Sel hooajal 29 mänguvoorus 23 võitu ja kaks viiki teeninud PSV oli enne pühapäevast mängupäeva kogunud 71 punkti ning ainsana oli matemaatiline võimalus veel Rotterdami Feyenoordil (53 p), kes sai aga võõrsil väravateta viigi.

See tähendab, et PSV on viimase viie mänguvooru eel püüdmatus kauguses ning on juba kindlustanud klubi ajaloo 27. Hollandi meistritiitli. Ühtlasi on PSV nüüd kolmel erineval korral võitnud kolm tiitlit järjest, sama saavutusega sai klubi hakkama aastail 1986-1989 ja 2005-2008. Eindhoveni tänavatel läks pärast pühapäevast mänguvooru tähistuseks, tiim tähistab koos fännidega tiitlit teisipäeval.

Rohkem tiitleid on ainult Amsterdami Ajaxil, kes on tulnud Hollandi meistriks lausa 36 korda.

Hollandi kõrgliigast pääseb Meistrite liigasse kaks meeskonda, 54 punktiga Feyenoord üritab viimase viie mänguvooruga eemal hoida Nijmegenit (53 p), Twentet (50 p) ja Ajaxit (48 p). 34. ehk viimane mänguvoor peetakse 17. mail.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

PSV kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu kolmanda järjestikuse tiitli

