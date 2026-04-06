Flagg juhtis Mavericksi põlvkondadevahelises duellis Lakersi üle võidule

Viimase nädala jooksul Luka Doncicist ja ka Austin Reavesist ilma jäänud Lakers jäi Dallases varakult tagaajaja rolli ning langes teisel veerandil 22-punktilisse kaotusseisu, kuid suutis poolajapausiks vahe kuuele punktile lihvida. Teine poolaeg oli tasavägisem, kuid Mavericks ei andnud ohje käest ja teenis kodupubliku ees soliidse 134:128 (41:30, 26:31, 40:36, 27:31) võidu.

Eelmises mängus Orlando vastu 51 punkti visanud Cooper Flagg jätkas oma suurepärast debüüthooaega, kogudes Lakersi vastu 45 punkti, üheksa korvisöötu, kaheksa lauapalli, kaks vaheltlõiget ja ühe bloki. LeBron James, kes mängis Flaggi sünnikuupäeval neljandat hooaega NBA-s, kogus Lakersi eest 39 minutiga 30 punkti, 15 resultatiivset söötu, üheksa lauapalli ja ühe vaheltlõike.

Flaggist sai esimene uustulnuk pärast Allen Iversoni 1996-97 hooajal, kes kahes järjestikuses mängus vähemalt 40 punkti visanud. Seni on kihlveokontorid aasta uustulnuka valimiselt eelistanud Charlotte Hornetsi snaiprit Kon Knueppelit, aga Flagg on seda diskussiooni pea peale pööramas.

41-aastane James kiitis pärast mängu Dallase noort tähte. "Mulle meeldib tema mäng väga. Tundub, et ta armastab korvpalli ja teeb kõvasti tööd. [Peatreener] Jason Kidd sai hooaja alguses kriitikat, kuna mängis teda mängujuhi kohal. Minu arust oli see ebaaus," rääkis NBA skoorikuningas. "See on hea, kui noorel mängijal lastakse palliga läbi raskuste mängida, see kasvatab noort palju kiiremini."

19-aastane Flagg ütles, et on terve oma elu Jamesi fänn olnud. "On väga muljetavaldav näha, kuidas ta ikka neid asju teha suudab. Tema vastu mängimine on unistus, need on need hetked, mille jaoks ma seda teen. Ta on ilmselgelt üks paremaid eales, see on imeline," sõnas noormängija.

Läänekonverentsis play-off'i koha kindlustanud ja neljandal tabelireal jätkav Lakers (50-28) on vigastustega suures hädas ning ESPN kirjutas esmaspäeval, et säärt vigastanud Luka Doncic rändas Euroopasse ravile. Sloveen loodab kahe nädala pärast algavaks play-off'iks naasta, aga peab taastumisega ettevaatlik olema, sest tavapäraselt nõuab tema vigastus umbes kuuajalist taastumist.

Mängus Oklahoma City Thunderiga sai vigastada ka Austin Reaves, kelle kõhupõikilihas vajab ka tõenäoliselt pikemat taastumist.

Lakers on 50 võidu ja 28 kaotusega läänes neljas ja kolmandal kohal jätkaval Denver Nuggetsil on sama tulemus, kuid eeldatavasti lõpetab Nuggets hooaja tugevamini. Lakersist koha võrra allpool on Houston Rockets, kes alistas pingelises mängus Golden State Warriorsi 117:116 (26:31, 29:22, 37:29, 25:34) ning teenis 29 kaotuse kõrvale 49 võidu.

Praeguse seisuga kohtuks Lakers play-off'i avaringis kuuendal kohal oleva Minnesota Timberwolvesiga (46-32) ja Nuggets Rocketsiga. Lääne liider Thunder (62-16) ei ole veel esikohta kindlustanud, aga San Antonio Spurs (59-19) jääb kolme võidu kaugusele. Need kaks tiimi ootavad oma avaringi vastast play-in turniirilt.

— NBA (@NBA) April 6, 2026

Idas kindlustas Detroit Pistons (57-21) juba esikoha. Tiim andis eelmise nädala keskel teada, et õhkrinna all kannatav tiimi staar Cade Cunningham peab veel vähemalt nädalaks platsi kõrvale jääma ehk võib isegi play-off'iks naasta. Iseasi kas seda vaja on, sest Detroit on ilma oma liidrita hakkama saanud ja kohtub avaringis play-in'i tiimiga.

Idas jätkab teisel kohal aina hoogu koguv Boston Celtics (53-25), kolmandal real asetsev New York Knicks (50-28) kohtuks avaringis Philadelphia 76ersiga (43-35), neljandal kohal jätkav Cleveland Cavaliers (49-29) läheks kokku ohtliku Atlanta Hawksiga (45-33).

NBA põhiturniir lõppeb juba 13. aprillil, misjärel peetakse play-in turniir. Play-off algab 18. aprillil.

Tulemused:

Milwaukee - Memphis 131:115

Chicago - Phoenix 110:120

Brooklyn - Washington 121:115

Boston - Toronto 115:101

Cleveland - Indiana 117:108

Oklahoma City - Utah Jazz 146:111

New Orleans - Orlando 108:112

Minnesota - Charlotte 108:122

Sacramento - LA Clippers 109:138