California naised said esimest korda Märtsihulluse karikat tõsta

USA üliõpilasliiga (NCAA) tänavusel korvpalli finaalturniiril ehk Märtsihullusel selgus esimene meister, kui California Ülikooli naised teenisid finaalis South Carolina üle kindla võidu.

Põhiturniiril teise asetuse saanud UCLA dikteeris finaalmängus tempot algusest peale, saavutades avaveerandi lõpuks 11-punktilise edu. California juhtis poolajapausil 13 punktiga, aga suutis kolmandal veerandil edu 31-punktiliseks paisutada. Neljandal veerandil juhtis UCLA ühel hetkel ka 35 punktiga, vormistades lõpuks 79:51 (21:10, 15:13, 25:9, 18:19) võidu.

California mängis naiste turniiri finaalis esmakordselt, mullu jõuti esimest korda viimase nelja hulka.

"See on täiesti mõõtmatu tunne, ma ei oleks osanud seda ette kujutadagi," ütles 15 aastat UCLA-d juhendanud Cori Close. "Ma tõesti uskusin, et me võidame. Tundsin end terve päeva väga rahulikult. Asi polnudki nii väga võitmises, pidime lihtsalt oma parimat mängu mängima. Sellega saime hakkama."

Terve UCLA algviisik jõudis kahekohalise punktisummani, resultatiivseim oli 21 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli teinud Gabriela Jaquez. Kaksikduubli tegi ka 14 punkti ja 11 lauda kogunud Lauren Betts.

Legendaarse Dawn Staley juhendatav South Carolina jäi UCLA suurusega hätta: California võitis lauavõitluse 49:37 ning viskas korvi alt vastasest 12 punkti rohkem (40:28). South Carolina võitis Märtsihulluse 2022. ja 2024. aastal, aga eelmine aasta saadi finaalis Connecticutilt 23-punktiline kaotus. California vastu viskasid tiimi liidrid Joyce Edwards, Ta'Niya Latson ja Raven Johnson kolme peale vaid 15 punkti.

"Me saime peksa. Nad ei võitnud, vaid andsid meile peksa," ütles Johnson pärast finaali.

California kaotas tänavu NCAA-s ainult ühe mängu, kui novembri lõpus tuli tunnistada Texase 11-punktilist paremust. Märtsihulluse poolfinaalis sai UCLA aga seitsmepunktilise revanši, alistades teel finaali veel Duke'i, Minnesota, Oklahoma State'i ja California Baptisti.

Meeste finaal toimub öösel vastu teisipäeva, vastamisi lähevad Michigan ja Connecticut.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

