Jõesaare klubi teenis Aadria liigas võidulisa, Hermet ja Konontšuk kaotasid

Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: KK Bosna
Eesti korvpallikoondislastel oli pühapäeval pigem tagasihoidlik õhtu, ainsana sai võidurõõmu tunda Janari Jõesaar.

Jõesaar ja Bosna jäid Rumeenias Cluj-Napocas avapoolajal tagaajaja rolli ning pikemale pausile mindi võõrustaja 41:38 eduseisul, mis paisus kolmandal veerandil ka 11-punktiliseks. Eestlase klubi tegi neljandale veerandile minnes aga 11:0 spurdi ning haaras otsustavas vaatuses ohjadest, vormistades suurepärase 98:90 (20:22, 18:19, 27:27, 33:22).

Jõesaar veetis platsil 23 minutit, mille jooksul kogus kuus punkti (kahesed 0/3, kolmesed 1/2, vabavisked 3/3), neli korvisöötu, kolm lauapalli ja ühe vaheltlõike.

Bosna mängis tõeliselt ühtse tiimina: viis mängijat viskas 12 ja Petar Kovacevic kogus kõige resultatiivsemana 13 silma. Cluj-Napoca liider oli 23 punkti ja seitse resultatiivset söötu kogunud Daron Russell.

Bosna (kümme võitu, 12 kaotust) jätkab Aadria liiga ülemises tabelipooles seitsmendana ehk mängiks põhiturniiri lõpuks play-in mängus Igokeaga (9-13).

Kregor Hermet ja Artur Konontšuk koduklubid pidid aga tugeva vastase paremust tunnistama. Hermet ja Dijon said Prantsusmaa kõrgliigas Monacolt 95:108 (21:30, 17:25, 27:29, 30:24) kaotuse, Hermeti arvele jäi 26 minutiga viis punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/4), kolm lauapalli ja üks vaheltlõige. Konontšuk ja Bursaspor jäid Türgi kõrgliigas alla Galatasarayle tulemusega 70:92 (17:26, 22:21, 18:21, 13:24). Konontšuk mängis 23 minutit ja lõpetas kahe punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/38), kolme lauapalli ja ühe resultatiivse sööduga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:07

videod

sport.err.ee uudised

09:07

loetumad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo