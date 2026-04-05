Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

Sporting alistas tiitlikaitsja Flora kolme nädala jooksul juba teist korda. Kui superkarikafinaalis jäädi peale 1:0, siis seekord kujunes kohtumine väravaterohkeks ning Sporting võidutses 4:3, vahendab jalgpall.ee.

Sporting asus kohtumist juhtima 10. minutil, kui täpne oli Katriin Saulus. Flora vastas kümme minutit hiljem Gretlin Pihlaku väravast, pooltunniks oli Darina Kudjavnina tabamuse toel aga Flora 2:1 edus. Teise poolaja alguses viigistas Sporting seisu, kui 49. minutil sai oma teise värava kirja Saulus. Vaid kuus minutit hiljem viis Eliisabet Pedak külalised omakorda 3:2 juhtima. Flora suutis aga kiiresti vastata – 64. minutil tegi skoori Darja Uzjukina, tuues tabloole viigi. Kohtumise otsustav värav sündis 68. minutil, kui täpne oli Viktoria Toding, kindlustades Sportingule 4:3 võidu. 85. minutil jäi Flora punase kaardi tõttu vähemusse, kuid viigiväravani ei jõutnud ning Sportingul edu kasvatada ei õnnestunud.

Sportingul on kahe vooru järel kirjas võit ja viik, Floral võit ja kaotus.

Teises kohtumises alistas Viimsi JK võõrsil FC Elva tulemusega 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 31. minutil Penda Bah. Viimsi on kahe vooru järel ainus naiskond, kes jätkab täiseduga, olles võitnud mõlemad mängud ning hoidnud oma värava puutumatuna. FC Elva kontol on avavoorust üks viigipunkt.

Vooru suurima võidu teenis Paide Linnanaiskond, kes alistas Harju JK Laagri 5:1. Kohtumise avavärava lõi juba kolmandal minutil Lisette Tammik. Enne pooltunni täitumist kasvatati eduseis kolme kiire väravaga, kui täpsed olid Tammik, Lisandra Rannasto ja Kirkeliis Lillemets. Paide läks vaheajale 4:0 eduseisus ning kasvatas teisel poolajal eduseisu veelgi, kui Laagri sai kirja omavärava. Harju JK Laagri ainsa tabamuse lõi 80. minutil Maria Orav.

Paide jaoks olid need hooaja esimesed punktid, Harju JK Laagri pole kahe vooru järel punktiarvet avanud.

Meistriliigale järgneb nüüd koondisepaus. Eesti naiste koondis peab koduväljakul kaks MM-valikmängu: 14. aprillil kohtutakse Liechtensteiniga ning 18. aprillil Leeduga. Meistriliiga jätkub taas laupäeval, 25. aprillil.