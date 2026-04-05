Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

Skoori avas kodumeeskond 21. minutil - karistusalasse keerutatud kõrge pallini Tõugjas ei ulatunud ning tema selja tagant saatis Zadok Yohanna pealöögi posti. Tagasipõrkunud pallini jõudis esimesena Ibrahim Cisse ja saatis selle võrku, vahendab Soccernet.ee.

AIK jõudis avapoolajal veel korra väravaraame tabada, kuid pausile mindi siiski pealinnaklubi üheväravalises eduseisus. Teise poolaja alguses pääses Halmstadi karistuslöögi järel peaga löögile ka Tõugjas, ent saatis palli siiski väravast mõne meetri jagu mööda. Viigini jõudsid külalised 64. minutil peaaegu samasugusest olukorrast, ent nüüd jõudis palli karistusalasse jooksnud Otso Liimattale. Soome noortekoondislase löök tabas väravaesisel AIK-i mehi ja põrkas neist väravasse - 1:1.

Mulluse hooaja alles seitsmendana lõpetanud ja eurosarjadest eemale jäänud AIK suutis siiski kolm punkti koju jätta, sest 83. minutil murdis 18-aastane Yohanna paremalt äärelt kahe mehe vahelt karistusalasse ja saatis terava löögi väravasse. Nädala pärast saab Allsvenskanis näha Eesti koondislaste duelli, sest Tõugjas ja Halmstad võõrustavad järgmisel pühapäeval Matvei Igoneni tööandjat Degerforsi.

