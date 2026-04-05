Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

USA üliõpilasliiga (NCAA) korvpalli finaalturniir ehk Märtsihullus on jõudnud finaalmängudeni: naiste turniiril kohtuvad otsustavas mängus South Carolina ja California, meeste turniiril Michigan ja Connecticut.

Seitse korda Märtsihulluse finaali jõudnud, aga vaid ühe võidu teeninud Michigan murdis end tänavu finaali võimsa mänguga, kui alistas poolfinaalis Arizona. Mäng algas Michigani 10:1 spurdiga ja poolajal juhtis Michigan 48:32. Teisel poolajal paisus edu isegi 30-punktiliseks ja Michigan realiseeris kindla 91:73 (48:32) võidu.

Kerglusega edasi pääsenud kooli parim oli hispaanlane Aday Mara, kes kogus 26 punkti ja üheksa lauda. Trey McKenney lisas pingilt 16 silma, veel kolm Michigani tudengit jõudis kahekohalise summani.

Teises poolfinaalis teenis kuuekordne meister Connecticut Illinois' üle 71:62 (37:29) võidu. Tarris Reed Jr. kogus võidumängus 17 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli, üleplatsimees oli Illinois' tagamees Keaton Wagler, kes lõpetas 20 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Meeste turniiri finaal toimub Eesti aja järgi öösel vastu 7. aprilli, pall pannakse mängu kell 3.50.

Naiste turniiri finaal toimub juba pühapäeva hilisõhtul, kui vastamisi lähevad kolm korda võitjaks tulnud South Carolina ja esmakordselt finaali pääsenud California. South Carolina alistas poolfinaalis Connecticuti 62:48 (15:15, 9:11, 20:13, 18:9) ja UCLA sai Texasest jagu tulemusega 51:44 (14:6, 6:11, 11:11, 20:16).