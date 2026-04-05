Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

Naiste üksikmängus Adamson erilist vastupanu ei kohanud. Poolfinaalini jõudis ta nii, et kaotas kolmes mängus kaheksa geimi. Pärast seda tulid talle vastu juba asetatud mängijad, aga Adamsoni edu oli endiselt kindel – poolfinaalis võitis ta Britta Ormi (6) 6:3, 6:1 ja finaalis Marie Johanna Lapimaa (2) 6:1, 6:1, vahendab tennisnet.ee.

Lapimaa oli teises poolfinaalis võitnud Varvara Trifonova 7:5, 6:1. Trifonova sai poolfinaali mänguta, sest Eleanora Roos andis talle loobumisvõidu.

Meeste üksikmänguturniiril kaitses karikat kolm aastat järjest turniiri võitnud Sten Hiiesalu, kuid esimesena asetatud mängija teekond lõppes seekord veerandfinaalis, kus ta jäi alla Kevin-Kristjan Ubale 7:6, 4:6, 6:7.

Uba polnud aga turniiri ainus üllataja, poolfinaali jõudsid ka asetamata Kristo Kull ja Kert Kilumets. Kull ta lülitas avaringis välja kuuendana asetatud Alex-Andre Ojassalu ja veerandfinaalis kolmandana asetatud Aleksander Kvitši 2:6, 6:4, 7:6. Kull võitis sealjuures kaks kohtumist otsustava seti tie-break'is. Kilumets tuli tabeli alumiselt poolelt, mis oli seetõttu nõrgem, et teisena asetatud Henry Ink loobus viimasel hetkel. Nii tuli Kilumetsal asetatud mängijaist alistada vaid Carl Bret Parko, kelle ta alistas 6:7, 6:3, 6:2.

Poolfinaalis teenis Mandelkorn Kilumetsa üle siiski 3:6, 6:3, 6:1 võidu, teises poolfinaalis alistas Uba Kulli 4:6, 6:3, 6:3. Finaal algas küll soodsamalt Ubale, aga kahes viimases setis teenis ta vaid ühe geimivõidu. Mandelkorn vormistas oma esimese suurema võidu Eesti turniiridel tulemusega 2:6, 6:1, 6:0.

Meeste paarismängus tegi kaasa ka vigastusest paranev neljakordne Eesti meister Kristjan Tamm, kes koos Hiiesaluga tuli ka võitjaks. Finaalis võitsid nad Kilumets/Kulli 7:6, 6:3. Naiste paarismängus teenisid karika Britta Orm ja Varvara Trifonova, kes alistasid Loore Kulli ja Rebeka Rohumägi 4:6 6:4, 10:7.