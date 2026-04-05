Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

St. Pauli läks võõrsil Berliini Unioni vastu juhtima 25. minutil, mil Mathias Pereira Lage võõrustaja väravavõrku sahistas, aga Union leidis teise poolaja seitsmendal minutil viigivärava, kui Andrej Ilic skoori tegi. Mõlemad meeskonnad said mängu lõpus veel võimalusi, kuid võiduväravat ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Viimased kolm Bundesliga kohtumist säärevigastuse tõttu vahele jätnud Mets tegi kaasa täismängu.

St. Pauli jätkab Saksamaa kõrgliigas 25 punktiga 16. kohal, kuid edestab väljalangemistsoonis Wolfsburgi (21 p) nelja ja Heidenheimi (16 p) üheksa punktiga. Viimased kaks langevad kohe esiliigasse, 16. koha meeskond peab pidama üleminekumängu esiliiga kolmanda tiimiga. Samas on St. Paulil veel võimalus ka sellest saatusest pääseda, sest 15. real jätkab Köln jääb kõigest kahe punkti kaugusele. Karl Jakob Heina leivaisa Bremeni Werder on 28 punktiga 14. kohal.

Metsa koduklubi võõrustab järgmises mängus legendaarset Müncheni Bayernit, kuid peab seda tegema ilma kapten Jackson Irvine'ita, kes sai pühapäevase mängu lõpus kaks kollast kaarti ja pidi platsilt lahkuma.