Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu

Esimeses kahes kohtumises kodus Viru Sputniku paremust tunnistama pidanud Narva päästis laupäeval oma hooaja, kui teenis kolme võiduni peetava seeria kolmandas mängus viimaste minutite väravate toel 4:3 võidu.

Pühapäeval mängiti taas hooaja pikendamise nimel ja heas hoos NPSK läks enam kui 2700 pealtvaataja ees pärast 11 ja pool minutit Nikita Kirillovi tabamusest juhtima. Teisel kolmandikul viis Vladislav Kaplenko Narva klubi kahega juhtima, Kirillov lisas veel ühe ja Narva läks otsustavale kolmandikule 3:0 eduseisul.

Kolmandal perioodil lisas Jegor Nevzorov veel ühe tabamuse ja Narva viis kindla 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) võiduga seeria otsustavasse kohtumisse.

Pealevisked olid 55 - 40 kaotajate kasuks.

Otsustav kolmas kohtumine toimub 11. aprillil Narva jäähallis.