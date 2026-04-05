X!

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

Liverpooli jalgpalliklubi kapten Virgil van Dijk vabandas pärast koledat kaotust karikavõistlustel klubi poolehoidjate ees ning tõdes, et meeskond andis Manchester City vastu alla.

Liverpooli teekond kodustel karikavõistlustel sai laupäeval koleda lõpu, kui Manchester City lõi veerandfinaalis kodupubliku ees Liverpoolile neli vastuseta väravat.

"Ma saan ainult fännide ees vabandada. Tulime [poolajal] riietusruumist välja õigete mõtetega, lootsime kiirelt värava lüüa ja mängu tagasi saada. Juhtus hoopis vastupidine ja kolm-nullist tagasi tulemine on mõistagi juba väga keeruline," sõnas Liverpooli kapten Virgil van Dijk pärast koledat kaotust. "Aga me ei tohiks alla anda ja mingil määral just see juhtuski. Vedasime alt oma fänne, iseennast ja treenerit ka."

"See, kuidas me teisel poolajal mängisime, teeb haiget kõigile. Mulle ka," lisas kapten. "Kõik peavad peeglisse vaatama."

Liverpoolil pole aega liiga palju nukrutseda, sest juba kolmapäeva õhtul avatakse Meistrite liiga veerandfinaal Pariisi Saint-Germaini vastu. Korduskohtumine toimub 14. aprillil kodupubliku ees. Liverpoolil on veel võimalus koduses kõrgliigas Meistrite liiga kohale ronida, aga selleks tuleb kuidagi kustutada neljandal kohal jätkava Aston Villa viiepunktiline edu.

"Kui tahame sellest hooajast veel midagi erilist välja võtta, siis peame järgmise kolme mänguga midagi erilist tegema," ütles van Dijk. "Üritan välja mõelda, kuidas me saame seda paremuse poole pöörata. Meil jääb tahtmisest vajaka. Sellega on väga keeruline leppida."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

