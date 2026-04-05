Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz

Tallinna HC Grizzlyz alistas tiitlikaitsja Kohtla-Järve HC Everesti Eesti naiste jäähokimeistrivõistluste finaalseerias ka teises kohtumises ja nii saavutati klubi ajaloos esimene Eesti meistritiitel.

Laupäeva õhtul Tallinnas peetud seeria avamängu võitis põhiturniiril esikoha saanud HC Grizzlyz 3:2.

Seerias viimaseks jäänud kohtumise Kohtla-Järvel võitis Tallinna naiskond pühapäeval 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Teisel kolmandikul karistasid pealinlased ära vastaste kaitse eksimuse ja avavärava lõi Janika Väliste, kui mängitud oli 22.11.

Viimasel kolmandiku keskel läksid külalised Amalia Gelleri väravast 2:0 juhtima. Vähem kui pool minutit hiljem lõi Anna Dubkova küll Everesti auvärava, kuid külaliste 2:1 võiduga mäng lõppeski.

Võitjad tegid 52 pealeviset kaotajate 23 vastu.

Grizzlyz on varem saanud kolm hõbedat, neist ühe siis kui koos Everestiga oli neil ühendnaiskond. Lisaks on neil Eesti meistrivõistlustelt ette näidata üks pronks.

Lõppenud hooajal sai pronksi sai Tartu HK Säde.