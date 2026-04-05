Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

Kõik väravad löödi teisel poolajal: Samuel Datko viis külalised 53. minutil juhtima, 69. minutil viigistas Ben Cottrell ja sama mees lõi 87. minutil ka Michalovce võidutabamuse.

Eelmisel hooajal Tallinna FC Flora särgis Eesti meistriks kroonitud Mihhailov kuulus esimest korda Michalovce algkoosseisu, aga vahetati 59. minutil pingile.

Tegemist oli tema kolmanda mänguga Slovakkia klubi särgis, kuid esimesega algkoosseisus. Varasemates kohtumistes oli Mihhailov saanud vastavalt 11 ja 34 minutit mänguaega.

Kõik need kolm mängu on Michalovce võitnud ja jätkab Slovakkia kõrgliiga ülemises grupis viiendal kohal. Neljandal positsioonil olev Trnava jääb vaid paari punkti kaugusele, aga neil on ka kaks kohtumist varuks.

Järgmise mängu peab Michalove pühapäeval, 12. aprillil võõrsil Dunajska Stredaga, kes võitleb hetkeseisuga Žilinaga hõbemedalite nimel.