Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

Korvpall
Kaspar Treier (palliga)
Kaspar Treier (palliga) Autor/allikas: Napoli Basket
Korvpall

Eesti korvpallikoondise liige Kaspar Treier peab minema parema põlvemeniski operatsioonile ja tema vigastuspausi pikkus pole teada.

26-aastane Treier pole paaris viimases mängus oma Itaalia klubi Napolit aidanud ja laupäeval teatas viimane, et eestlast ootab ees operatsioon. Lähemaid üksikasju aga ei avalikustatud.

Napolil on Itaalia liigas kaheksa võitu ja 15 kaotust ning meeskonnal saab olema tükk tegemist, et sõelmängudeks kaheksa parema hulka mahtuda. Laupäeval pidi meeskond tunnistama võõrsil Brescia 100:85 paremust. Nädal varem kaotati võõrsil ka Cremonale 81:88. Nendes kahes kohtumises Treier väljakul ei käinud.

Joonas Riismaa koduklubi Tortona seis on pisut parem. Kuigi kaks viimast kohtumist on meeskond kaotanud, siis kokkuvõttes on kirjas 14 võitu ja üheksa kaotust ning tabelis hoitakse viiendat kohta.

24-aastase Riismaa mänguminutid on aga üsna napid. Sel kalendriaastal on ta klubi eest saanud väljakule vaid viiel korral ja mitte kordagi enamaks kui kuueks minutiks. Viimase viie mängu peale on kirjas vaid kolm minutit.

Toimetaja: Siim Boikov

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

