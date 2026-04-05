Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

Olulised sündmused arenesid avapoolaja lõpul. Esmalt viis Giuliano Simeone kodumeeskonna juhtima, aga vaid kolm minutit hiljem Marcus Rashford viigistas. Üleminutitel sai aga Atletico ründaja Nicolas Gonzalez teise kollase kaardi ja jättis omad vähemusse.

Barcelonal kulus arvulise ülekaalu realiseerimiseks siiski omajagu aega. Selleks läks tarvis veteranründajat Robert Lewandowskit, kes sekkus 79. minutil Rashfordi asemel vahetusest ja lõi kaheksa minutit hiljem otsustava tabamuse.

Atletico alistamine tähendas Barcelonale kohalikus kõrgliigas kuuendat võitu järjest ja punktisumma kasvatamist 76 peale. Kuna Madridi Real oli mõni tund varem kaotanud võõrsil Mallorcale, siis kasvas Kataloonia suurklubi edu seitsmele silmale.

Real on Barcelona ainus ohustaja, sest kuigi kolmandal kohal paikneval Villarrealil on mäng varuks, siis jäädakse liidrist juba 18 punkti kaugusele. Samuti on Barcelona kindlustanud koha järgmise hooaja Meistrite liigas.

Järgmises voorus võõrustab Barcelona linnarivaal Espanyoli ja Real läheb vastamisi Gironaga, kes on hetkel viimane klubi, kes on Barcelonat võitnud.