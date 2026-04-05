Drell sai enim mänguaega, aga klubi eduseeria katkes

Juba esimesel poolajal vahe sisse venitanud ja teisel poolajal seda kindlalt hoidnud Murcia ridades Raieste platsil ei käinud, sest taastub jalavigastusest. Viimati mängis eestlane 11. märtsil toimunud kohtumises.

Drell mängis 30 minutit ehk Joventuti ridades kõige enam. Ta viskas seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 0/1, vabavisked 3/4), võttis neli lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi kolm viga.

Võitjate parim oli 17 punktiga Montenegro kodakondne Jonah Radebaugh, Joventuti resultatiivsemaks osutus tosina silmaga Michael Ruzic.

Liigatabelis kuuluvad mõlemad meeskonnad hetkel kaheksa hulka, kes saavad jätkata veerandfinaalides. Murcial on kirjas 18 võitu ja seitse kaotust, Joventutil 16 võitu ja üheksa kaotust. Kui Murcia on võitnud neli viimast kohtumist, siis Joventutil katkes kuuemänguline koduliiga võiduseeria.