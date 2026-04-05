Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

Kolmandal perioodil andis Rooba omade kolmandale ja neljandale väravale resultatiivse söödud. Tabamused sündisid kolme minuti sees. Kahe väravaga panustas KooKoo võitu Veeti Miettinen.

Ühtlasi asus Rooba klubi nelja võiduni peetavat seeriat mängudega kolm-üks juhtima. Kui teisipäeval, 7. aprillil suudetakse kodupubliku ees veel korra võita, on koht poolfinaalis olemas.

32-aastane Rooba oli resultatiivne teist mängu järjest, sest kaks päeva varem toimunud seeria kolmandas mängus jäi tema nimele ka üks värav.

Teise Eesti hokimehe Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa on oma veerandfinaalis Tampere Ilvese vastu üks-kaks kaotusseisus. Neljas mäng on kavas esmaspäeval Kuopios.