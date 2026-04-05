Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

Jäähoki
Robert Rooba (vasakult teine) ja KooKoo
Robert Rooba (vasakult teine) ja KooKoo Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo alistas Soome meistriliiga veerandfinaalseeria neljandas mängus võõrsil Lahti Pelicansi 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

Kolmandal perioodil andis Rooba omade kolmandale ja neljandale väravale resultatiivse söödud. Tabamused sündisid kolme minuti sees. Kahe väravaga panustas KooKoo võitu Veeti Miettinen.

Ühtlasi asus Rooba klubi nelja võiduni peetavat seeriat mängudega kolm-üks juhtima. Kui teisipäeval, 7. aprillil suudetakse kodupubliku ees veel korra võita, on koht poolfinaalis olemas.

32-aastane Rooba oli resultatiivne teist mängu järjest, sest kaks päeva varem toimunud seeria kolmandas mängus jäi tema nimele ka üks värav.

Teise Eesti hokimehe Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa on oma veerandfinaalis Tampere Ilvese vastu üks-kaks kaotusseisus. Neljas mäng on kavas esmaspäeval Kuopios.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

05.04

Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

04.04

Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

04.04

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

03.04

Kombe klubi avas veerandfinaalides võiduarve

03.04

Stankoveni duubel viis Hurricanesi karikamängudele

02.04

HC Panter peab uue peatreeneri leidma

02.04

Rooba pani KooKoo teisele võidule punkti

02.04

Colorado staar jõudis esimese mängijana tänavu 50 väravani

01.04

Buffalo Sabres küündis mitme ümmarguse tähiseni

01.04

Kombe klubi jäi seerias null-kaks taha

31.03

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

30.03

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

