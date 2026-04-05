Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

Denver jäi mängu normaalaja viimasel minutil nelja punktiga taha, aga Nikola Jokic tabas kaks vabaviset ja andis 6,2 sekundit enne lõppu resultatiivse söödu Aaron Gordonile.

Lisaajal hoidis Denver juba kontrolli enda käes ja kirjutas tabelisse hooaja 50. võidu. See tähistas ühtlasi Denverile kaheksandat võitu järjest ja San Antonio võiduseeria katkemist 11 peal.

Tegemist oli aga kahe suure - Nikola Jokici ja Victor Wembanyama - duelliga. Mõlemal arvatakse olevat head võimalused tänavuse hooaja kõige väärtuslikuma mängija tiitli krabamise osas.

Jokici arvele jäi lõpuks 40 punkti, kaheksa lauapalli ja 13 resultatiivset söötu. Wembanyama vastas 34 punkti, 18 lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga.

Detroit Pistons alistas võõrsil Philadelphia 76ersi 116:93 (41:31, 30:29, 24:21, 21:12) ja kindlustas idakonverentsi võidu.

Kolmandas laupäeval peetud kohtumises oli Miami Heat kodus üle Washington Wizardsist 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45). Miami jõudis 150 punktini meeskonna ajaloos kolmandat korda.