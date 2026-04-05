Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

Hetkel Inglismaa esiliigas seitsmendat kohta hoidev, aga koha eest kõrgliigas võidelda lootev Southampton asus mängu Ross Stewarti 35. minuti väravast juhtima.

Arsenali rootslasest ründetäht Viktor Gyökeres viigistas küll 68. minutil, aga viis minutit enne lõppu lõi otsustava värava ikkagi Southamptoni mängija Shea Charles.

Southamptoni jaoks on tegemist märgilise hooajaga, sest täpselt pool sajandit tagasi ehk 1976. aastal õnnestus neile kohaliku vutielu ihaldatumaid trofeesid sadamalinna tuua. Arsenali jaoks tähendas allajäämine aga 14 kohtumist kestnud võõrsilmängude kaotuseta seeria lõppemist.

Tunduvalt erinevalt kulges teise Londoni klubi Chelsea veerandfinaal. Kodus saadi jagu tugevuselt kolmandase liiga põhja kuuluvast Port Vale'ist 7:0. Värava ja tulemusliku söödu sai kirja vaid 18-aastane ründemängija Estevao.

Juba varem oli koha poolfinaalis taganud Manchester City, kes oli kodus Liverpoolist üle lausa 4:0. Pühapäeval selgitavad viimase poolfinalisti West Ham United ja Leeds United.