Kubassova panustas Ferencvarose järjekordsesse suurde võitu kahe tabamusega

Ferencvaros otsustas kohtumise ära sisuliselt esimese poole tunniga. Mängu asuti juhtima kõigest seitsme minuti möödudes. Eestlanna lõi Ferencvarose kolmanda tabamuse 21. minutil ja lisas viienda kõigest kuue minuti möödudes. 30. minutiks oli tablool seisuks 6:0 ja sama skooriga avapoolaeg ka lõppes. Teisel kolmveerandtunnil lisati veel üks tabamus, vahendab Soccernet.ee.

Eestlanna kuulus algkoosseisu ja lahkus väljakult 61. minutil. Ühtlasi on Kubassova kahe mänguga vastase võrgu leidnud neljal korral. 18. mänguvooru järel paikneb Ferencvaros 12 naiskonna arvestuses esikohal. Teisel kohal paiknevast Puskas Academyst lahutab neid neli silma.

