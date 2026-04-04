Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

Saksamaa jalgpalli Bundesliga liider Müncheni Bayern lõi laupäeval kolm hilist väravat, mis aitasid nad 3:2 võiduni Freiburgi üle.

Kodumeeskond Freiburg läks juhtima kohe teise poolaja alguses, kui Johan Manzambi kauglöök lendas Manuel Neuerist mööda võrku ning tõi 71. minutil Lucas Höleri tabamuse järel tabloole juba 2:0 edu.

Bayern vajutas seejärel aga gaasi põhja ning sai vaatamata võõrustajate väravavahi Noah Atubolu suurepärasele mängule tasu kohtumise lõpus. 20-aastane Tom Bischof saatis esmalt 81. minutil väravasse madala kauglöögi ning viigistas siis 90+2. minutil sarnasel moel seisu, kohtumise üheksandal lisaminutil jätsid Freiburgi kaitsjad karistusalas markeerimata 18-aastase Lennart Karli ning viimane koksas Alphonso Daviese täpse söödu mõnelt meetrilt võiduväravaks.

Järgmisel nädalal ootab Bayernit Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Madridi Real, kes sai laupäeval hilise värava tõttu Mallorcalt 1:2 kaotuse." Rääkisime Reali mängust riietusruumis. See annab meile palju enesekindlust ja oli väga tähtis. Tunneme end praegu võitmatutena - see on uskumatu tunne," sõnas Karl võidu järel.

Karli värav oli Bayernile sel liigahooajal juba sajandaks. 28 mänguga on tiitlikaitsja kogunud 73 punkti ja edestab laupäeval samuti hiliste väravate toel 2:0 Stuttgardi alistanud Dortmundi Borussiat üheksa punktiga.