Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

Žalgiris viskas laupäevase kohtumise teisel veerandajal seisult 33:31 järgmisest 12 punktist 10, aga kodumeeskond püsis mängus ning veel neli minutit enne kohtumise lõppu oli seis Lietkabelise poolt vaadates 79:81.

Dovydas Giedraitis ja Deividas Sirvydis tabasid seejärel aga kaks järjestikust kaugviset ning kuigi Kullamäe vastas oma kolmesega, lõpetas Leedu esiklubi mängu seitsme järjestikuse punktiga.

Kullamäe veetis laupäeval väljakul 21 minutit ning viskas sama palju punkte (kahepunktivisked 6/6, kolmesed 3/8). Lisaks jäi eestlase arvele üks lauapall ja resultatiivne sööt. Üleplatsimeheks kerkis Kullamäe meeskonnakaaslane Jamel Morris 22 punkti ja kuue korvisööduga, Sirvydis vedas Žalgirist 21 punktiga.

Eesti koondise mängujuht on viimastel nädalatel väga heas hoos: eelmisel laupäeval viskas ta Neptunasele 26 punkti ja nädal enne seda Rytase vastu 23 punkti; 15. märtsil jäi mängus Jonava vastu tema arvele 22 punkti.

Võimas Žalgiris on koduliigas 24 mängust võitnud 23, Lietkabelis jagab 10 võidu ja 13 kaotusega tabelis koos Gargždaiga viiendat kohta.