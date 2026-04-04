Real langes lisaminutite väravast, tiitliheitluses võtmed Barcelona käes

Kodumeeskonna väravavaht Leo Roman tõrjus mängu alguses kaks Kylian Mbappe pealelööki ning Mallorca sai oma tasu neli minutit enne avapoolaja lõppu, kui kaitseliin mängis Reali surve alt palli hästi ette ning rünnaku lahendas mõnelt meetrilt Manu Morlanes.

Reievigastusest taastunud ning sel aastal esimest korda Reali koosseisu mahtunud Brasiilia kaitsja Eder Militao viigistas 88. minutil pealöögiga seisu, aga kohtumise esimesel lisaminutil lõpetas Vedat Muriqi Mallorca vasturünnaku suurepärase löögiga ning tõi kodumeeskonnale 2:1 võidu.

31-aastane Kosovo ründaja on Hispaania kõrgliiga väravküttide edetabelis 19 tabamusega teine, teda edestab vaid Mbappe (23). Mallorca on 30 vooruga kogunud 31 punkti ning tõusis laupäevase võiduga väljalangemistsoonist välja 17. kohale.

Kaheksa mängu enne hooaja lõppu on Hispaanias tiitliheitluses kõik võtmed Barcelona käes: tiitlikaitsjal on 29 mänguga 73 ning Realil 30 mänguga 69 punkti, Barcelona kohtub laupäeva õhtul Madridi Atleticoga.