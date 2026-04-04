Real langes lisaminutite väravast, tiitliheitluses võtmed Barcelona käes

Vedat Muriqi pärast Madridi Realile löödud võiduväravat Autor/allikas: SCANPIX/AP
Hispaania jalgpalli kõrgliigas pidi teisel kohal olev Madridi Real laupäeval leppima 1:2 kaotusega tabeli teises pooles virelevale Mallorcale.

Kodumeeskonna väravavaht Leo Roman tõrjus mängu alguses kaks Kylian Mbappe pealelööki ning Mallorca sai oma tasu neli minutit enne avapoolaja lõppu, kui kaitseliin mängis Reali surve alt palli hästi ette ning rünnaku lahendas mõnelt meetrilt Manu Morlanes.

Reievigastusest taastunud ning sel aastal esimest korda Reali koosseisu mahtunud Brasiilia kaitsja Eder Militao viigistas 88. minutil pealöögiga seisu, aga kohtumise esimesel lisaminutil lõpetas Vedat Muriqi Mallorca vasturünnaku suurepärase löögiga ning tõi kodumeeskonnale 2:1 võidu.

31-aastane Kosovo ründaja on Hispaania kõrgliiga väravküttide edetabelis 19 tabamusega teine, teda edestab vaid Mbappe (23). Mallorca on 30 vooruga kogunud 31 punkti ning tõusis laupäevase võiduga väljalangemistsoonist välja 17. kohale.

Kaheksa mängu enne hooaja lõppu on Hispaanias tiitliheitluses kõik võtmed Barcelona käes: tiitlikaitsjal on 29 mänguga 73 ning Realil 30 mänguga 69 punkti, Barcelona kohtub laupäeva õhtul Madridi Atleticoga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Taas kaotanud Käidi klubi jätkab siiski kindla liidrina

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Kubassova panustas Ferencvarose järjekordsesse suurde võitu kahe tabamusega

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

05.04

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

VIDEO | Los Angelese pesapallur röövis Seattle'ilt kolm kodujooksu

05.04

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Oxfordi naised panid olümpiapronksi abil kurvale seeriale punkti

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

05.04

