Eesti tenniselootus võitis Soomes ITF J100 turniiri

Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti tenniselootus Ken Ink võitis Soome Hankos toimunud juunioride ITF J100 turniiri, kui alistas laupäevases finaalis tšehhi Dominik Dujka. Koos Edwin Averjanoviga jõudis Ink paarismänguturniiril poolfinaali.

Turniiritabelis esimest paigutust omanud Ink alistas avaringis hollandlase Raul Clarijse 6:1, 2:6, 6:4. Kolmes setis oli ta Clarijsest jagu saanud ka kuu aega tagasi Hollandis Den Haagis peetud turniiril, kirjutab Tennisnet.ee.

Teises ringis oli Ink parem Läti juunioride esireketist Eriks Valenisest 7:5, 6:1. Veerandfinaali jõudis ka teist paigutust omanud Edwin Averjanov, kes alistas kõigepealt šveitslase Niccolo Crivelli 6:1, 6:3 ning seejärel õnneliku kaotajana põhitabelisse saanud soomlase Miro Savolaineni 6:0, 6:4.

Kaheksa parema seas pidi Averjanov tunnistama seitsmenda asetusega Dujka 6:2, 6:3 paremust. Ink aga võitis Tiago Peterhansi (Šveits) 5:7, 6:1, 6:2. Ekke Tiidemanni õpilane jätkas võidukalt ka poolfinaalis, kui oli parem Viggo Wagenknechtist (Saksamaa, 4.) 6:2, 6:4 ning kohtus finaalis tšehh Dujkaga. Kuigi algus ei olnud kõige parem, sai Ink väärtusliku 2:6, 6:2, 6:2 võidu.

See oli Inkile kuu aja jooksul teine esikoht J100 turniiril – 13. märtsil võitis ta Inglismaal Loughborough' turniiri. Maailma juunioride edetabelis peaks Ink tõusma umbes 160. koha kanti. Tema senine karjääri parim koht on 206.

Paarismänguturniiril olid eestlased esimesena asetatud ning said kaks võitu. Poolfinaalis pidid Averjanov ja Ink tunnistama Clarijs - Dujka nappi paremust 6:3, 3:6, 6:10.

Toimetaja: Anders Nõmm

