Trump võttis sihikule USA ülikoolispordi

USA president Donald Trump allkirjastas reedel täitevkorralduse, mille eesmärk on piirata, kui kaua saavad sportlased ülikooli tasemel võistelda ning kui sageli nad võivad ülikooli vahetada.

Trumpi korraldus suunab USA ülikoolisporti juhtivat organisatsiooni NCAA-d kehtestama reegli, mille kohaselt ei tohi sportlased ülikooli tasemel mängida kauem kui viis aastat. Korralduse järgi tohivad ülikoolisportlased edaspidi enne lõpetamist kooli vahetada vaid korra ilma, et nad peaksid ühe aasta vahele jätma.

Samuti on korralduses kirjas, et NCAA peab looma uued reeglid, mis takistaksid ülikoolidel kärpida naissportlastele või olümpiaalade sportlastele mõeldud stipendumeid selleks, et teistele sportlastele rohkem maksta. Muudatused peaksid jõustuma 1. augustil ning ülikoolid, kes uutest nõuetest kinni ei pea, võivad riskida föderaalse rahastuse kaotamisega.

"Ülikoolisport ei saa toimida ilma selgete ja kokkulepitud reegliteta, mis määravad nii sportlaste tasustamist kui ka nendele antavaid litsentse, et neid ei saaks lõputult kohtus vaidlustada nagu praegu," teatas Valge Maja korraldust tutvustavas pressiteates.

ESPN-iga suhelnud õigusekspertide hinnangul tunnistaksid kohtud presidendi korralduse põhiseadusvastaseks ehk uusi reegleid ei oleks tegelikkuses võimalik rakendada. Trump möönis juba märtsi alguses ülikoolispordi juhtfiguuridega peetud ümarlaual, et kohtud võivad tema plaanidele kriipsu peale tõmmata.

NCAA president Charlie Baker ütles ESPN-ile, et ei ole veel korraldusega tutvunud, ent tervitas presidendi agarust ülikoolisporti rohkem selgust luua. "Mõnede küsimuste puhul on meil raske midagi ära teha ilma föderaalvalitsuse toeta. Kohtud on üks viis ebakõlade lahendamiseks, kuid see võtab väga kaua aega ja tekitab palju ebakindlust," rääkis Baker.

NCAA-s kehtisid kuni 2021. aastani üpris karmid reeglid, kas ja mis tingimustel võivad ülikoolisportlased mingisugust tasu saada või ülikooli vahetada. Siis otsustas USA ülemkohus, et NCAA-l ei ole õigust piirata ülikoolisportlaste teenimisvõimalusi. Seejärel muutis NCAA oma reegleid ning praegu võivad ülikoolisportlased, nagu näiteks meie korvpallur Kerr Kriisa, suurema vaevata iga hooaja järel ülikooli vahetada ning potentsiaalselt teenida suuri summasid.