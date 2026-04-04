NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

41-aastasest Burnsist saab laupäevases mängus Dallas Starsi vastu alles teine mees liiga ajaloos, kes suutnud jääle minna tuhandes järjestikuses mängus.

"Muljetavaldav on mängida tuhandes mängus, rääkimata tuhandes järjestikuses mängus. See on täiesti sõge arv," ütles Burnsi tiimikaaslane Cale Makar.

Selleks, et NHL kõige vanema tegevmängija saavutust paremini mõista, tuleb arvesse võtta, et liiga ajaloos on vaid 14 meest ületanud 600 järjestikuse mängu piiri. Tegevmängijatest järgneb Burnsile Montreal Canadiensi kapten Nick Suzuki, kelle arvel on 529 järjestikust mängu.

"Ma tean, mida mina olen läbi elanud ning ma ei taha isegi ette kujutada, mida Brent on pidanud läbi elama," lisas Detroit Red Wingsi kaitsja Moritz Seider, kes on tegevmängijatest 402 järjestikuse mänguga kuuendal kohal. "Usun, et see teebki meie spordiala nii nauditavaks, võib-olla isegi erilisemaks kui teised spordialad. Ta on suurepärane eeskuju kõikidele mängijatele ja igale lapsele, kes tahab jäähokit mängida."

Karjääri alguses ründajana tegutsenud, kuid aastate jooksul sügavamale suunatud ja 2017. aastal liiga parimaks kaitsemängijaks tunnistatud Burns ise ütles, et tema stabiilsuse saladuseks on suur armastus jäähoki vastu.

"Ma lihtsalt armastan seda. Mulle meeldib iga päev jäähalli tulla ja tööd teha. See on tõesti parim tunne. Olen koos meestega, kes kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel. Selles on midagi väga erilist. Ma arvan, et see ongi oluline – kirg mängu vastu," rääkis Burns.

Burns tuli 2015. aastal Kanada koondisega maailmameistriks, kuid tema auhinnakapist on puudu Stanley karikas. Avalanche on hetkel kuuepunktilise eduga liigatabeli tipus ja kindlasti üks soosikuid tiitlile. "Mul on veel midagi, mille poole püüelda. Olen selleks jätkuvalt väga motiveeritud. See on minu üks suur eesmärk," sõnas viimati 2013/14 hooaja alguses kohtumise vahele jätnud kaitsja.

Järjest mängitud kohtumiste rekordini on Burnsil veel natukene minna, sest esikohta hoiab Phil Kessel 1064 mänguga.