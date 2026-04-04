X!

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

Brent Burns. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL jõuab laupäeval märgilise tähiseni Colorado Avalanche'i kaitsja Brent Burns.

41-aastasest Burnsist saab laupäevases mängus Dallas Starsi vastu alles teine mees liiga ajaloos, kes suutnud jääle minna tuhandes järjestikuses mängus.

"Muljetavaldav on mängida tuhandes mängus, rääkimata tuhandes järjestikuses mängus. See on täiesti sõge arv," ütles Burnsi tiimikaaslane Cale Makar.

Selleks, et NHL kõige vanema tegevmängija saavutust paremini mõista, tuleb arvesse võtta, et liiga ajaloos on vaid 14 meest ületanud 600 järjestikuse mängu piiri. Tegevmängijatest järgneb Burnsile Montreal Canadiensi kapten Nick Suzuki, kelle arvel on 529 järjestikust mängu.

"Ma tean, mida mina olen läbi elanud ning ma ei taha isegi ette kujutada, mida Brent on pidanud läbi elama," lisas Detroit Red Wingsi kaitsja Moritz Seider, kes on tegevmängijatest 402 järjestikuse mänguga kuuendal kohal. "Usun, et see teebki meie spordiala nii nauditavaks, võib-olla isegi erilisemaks kui teised spordialad. Ta on suurepärane eeskuju kõikidele mängijatele ja igale lapsele, kes tahab jäähokit mängida."

Karjääri alguses ründajana tegutsenud, kuid aastate jooksul sügavamale suunatud ja 2017. aastal liiga parimaks kaitsemängijaks tunnistatud Burns ise ütles, et tema stabiilsuse saladuseks on suur armastus jäähoki vastu.

"Ma lihtsalt armastan seda. Mulle meeldib iga päev jäähalli tulla ja tööd teha. See on tõesti parim tunne. Olen koos meestega, kes kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel. Selles on midagi väga erilist. Ma arvan, et see ongi oluline – kirg mängu vastu," rääkis Burns.

Burns tuli 2015. aastal Kanada koondisega maailmameistriks, kuid tema auhinnakapist on puudu Stanley karikas. Avalanche on hetkel kuuepunktilise eduga liigatabeli tipus ja kindlasti üks soosikuid tiitlile. "Mul on veel midagi, mille poole püüelda. Olen selleks jätkuvalt väga motiveeritud. See on minu üks suur eesmärk," sõnas viimati 2013/14 hooaja alguses kohtumise vahele jätnud kaitsja.

Järjest mängitud kohtumiste rekordini on Burnsil veel natukene minna, sest esikohta hoiab Phil Kessel 1064 mänguga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

05.04

Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

04.04

Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

04.04

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

03.04

Kombe klubi avas veerandfinaalides võiduarve

03.04

Stankoveni duubel viis Hurricanesi karikamängudele

02.04

HC Panter peab uue peatreeneri leidma

02.04

Rooba pani KooKoo teisele võidule punkti

02.04

Colorado staar jõudis esimese mängijana tänavu 50 väravani

01.04

Buffalo Sabres küündis mitme ümmarguse tähiseni

01.04

Kombe klubi jäi seerias null-kaks taha

31.03

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

30.03

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo