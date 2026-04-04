PSG läheb lahingule Liverpooliga vastu võidu pealt

PSG alistas koduväljakul tabelis üheksandal kohal paikneva Toulouse'i 3:1. Kuna järgmisel nädalal läheb PSG Meistrite liiga veerandfinaalis vastamisi Liverpooliga, siis otsustas peatreener Luis Enrique anda mitmele põhimehele puhkust, ent mõned suured nimed pääsesid siiski väljakule ja nende seas oli ka Ballon d'Ori võitja Ousmane Dembele, kes lõi võitjate kasuks kaks väravat ja oli lähedale ka kolmandale.

Dembele viis PSG juhtima 23. minutil, ent neli minutit hiljem viigistas seisu Rasmus Nicolaisen. PSG vastust võlgu ei jäänud ning 33. minutil skooris Dembele teist korda. Lõppseisu vormistas teise poolaja teisel üleminutil mõni hetk varem vahetusest sekkunud Goncalo Ramos.

Viiendat järjestikust meistritiitlit jahtiv PSG on kogunud 27 mänguga 63 punkti. Lähim jälitaja Lens on nelja punkti kaugusel, kolmandal tabelireal paiknev Marseille jääb maha juba 14 punktiga.