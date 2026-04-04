PSG läheb lahingule Liverpooliga vastu võidu pealt

Jalgpall
Ousmane Dembele.
Ousmane Dembele. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Pariisi-Saint Germain teenis reedel Prantsusmaa kõrgliigas 20. võidu ja kindlustas esikohta.

PSG alistas koduväljakul tabelis üheksandal kohal paikneva Toulouse'i 3:1. Kuna järgmisel nädalal läheb PSG Meistrite liiga veerandfinaalis vastamisi Liverpooliga, siis otsustas peatreener Luis Enrique anda mitmele põhimehele puhkust, ent mõned suured nimed pääsesid siiski väljakule ja nende seas oli ka Ballon d'Ori võitja Ousmane Dembele, kes lõi võitjate kasuks kaks väravat ja oli lähedale ka kolmandale.

Dembele viis PSG juhtima 23. minutil, ent neli minutit hiljem viigistas seisu Rasmus Nicolaisen. PSG vastust võlgu ei jäänud ning 33. minutil skooris Dembele teist korda. Lõppseisu vormistas teise poolaja teisel üleminutil mõni hetk varem vahetusest sekkunud Goncalo Ramos.

Viiendat järjestikust meistritiitlit jahtiv PSG on kogunud 27 mänguga 63 punkti. Lähim jälitaja Lens on nelja punkti kaugusel, kolmandal tabelireal paiknev Marseille jääb maha juba 14 punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Taas kaotanud Käidi klubi jätkab siiski kindla liidrina

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Kubassova panustas Ferencvarose järjekordsesse suurde võitu kahe tabamusega

sport.err.ee uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

VIDEO | Los Angelese pesapallur röövis Seattle'ilt kolm kodujooksu

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Oxfordi naised panid olümpiapronksi abil kurvale seeriale punkti

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

loetumad

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

