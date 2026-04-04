X!

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

Luka Doncic. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliiga NBA klubi Los Angeles Lakers peab kogu ülejäänud põhiturniiri hakkama saama ilma tähtmängija Luka Doncicita.

Doncic sai vigastada ööl vastu neljapäeva toimunud mängus Oklahoma City Thunderi vastu ning reedel tehtud MRT uuring tuvastas tagareielihase osalist rebenemist. Sellisest vigastusest paranemine võtab aega umbes kuu, mis tähendab, et Doncic ei pruugi mänguvalmis olla ka play-off mängudeks, mis algavad 18. aprillil.

Lakersi jaoks on tegu väga valusa tagasilöögiga, sest Doncic on tänavuse hooaja parim korvikütt, visates keskmiselt 33,5 punkti mängu kohta. Läänekonverentsis asub sloveeni klubi hetkel kolmandal kohal (50-27), aga löögiulatuses on neist nii Denver Nuggets (49-28), Houston Rockets (48-29) kui ka Minnesota Timberwolves (46-31).

Alates 2023. aastast on NBA-s kasutusel nn 65 mängu reegel, mis sätestab, et mängijad kvalifitseeruvad hooajajärgsetele auhindadele ainult juhul, kui nad on mänginud põhihooajal vähemalt 65 mängu. Doncic on Shai Gilgeous-Alexanderi, Nikola Jokici ja Victor Wembanyama kõrval üks soosik MVP auhinnale, ent tema arvel on hetkel 64 mängu.

Doncici agent Bill Duffy tõi reedel kirjalikus avalduses välja, et sloveen jäi sel hooajal kahest mängust eemale tütre sünni tõttu Sloveenias ning peaks seetõttu saama liigalt erandi.

"Luka on sel hooajal teinud meeletult suuri pingutusi, et toetada nii oma meeskonda kui ka kogu liigat. Tema rekordiline hooaeg väärib kohta ajalooraamatutes, hoolimata eileõhtusest vigastusest ja muudest erakorralistest asjaoludest. Soovime teha koostööd NBA mängijate ühenduse ja liiga juhtkonnaga, et leida selles küsimuses õiglane lahendus," kirjutas Duffy.

ESPN-i viimases MVP auhinna ennustuses, kus küsitleti sadat NBA-d kajastavat ajakirjanikku, platseerus Doncic neljandale kohale ning ei teeninud ühtegi esikohahäält. Ennustuse võitis pika puuga Gilgeous-Alexander, kes sai 88 esikohahäält.

