Teismeeas Flagg viskas NBA-s üle 50 punkti

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA näitas läinud ööl suurepärast taset suvise draft'i avavalik Cooper Flagg.

Flagg ja tema koduklubi Dallas Mavericks (24-53) kaotasid 14. järjestikuse kodumängu, kui olid sunnitud tunnistama Orlando Magicu (41-36) 138:127 (38:31, 33:27, 40:34, 27:35) paremust.

Esimese kolme veerandajaga 27 punkti kogunud Flagg viskas viimases vaatuses oma meeskonna 35 punktist lausa 24. Ta tabas mängu jooksul 30-st väljakult teele saadetud viskest 19 (kolmesed 6/9), lisaks tabas kõik seitse vabaviset, noppis kuus lauapalli, andis kolm korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Magicu parimad olid Wendell Carter Jr. ja Desmond Bane vastavalt 28 ja 27 punktiga.

Detsembris 19-aastaseks saanud Flagg on noorim mängija, kes ületanud NBA-s 50 punkti piiri. Seni kuulus rekord Brandon Jenningsile, kes ladus 2009. aastal 20-aastasena Golden State Warrorsi korvi 55 punkti.

"Ta peaks võitma parima uustulnuka tiitli. Kogu riik ei näe seda, mida meie iga päev näeme. Ta on tõesti erakordne mängija," kiitis Mavericksi peatreener Jason Kidd. "Ma tahan võita, see on alati minu peamine eesmärk. Mul oli raske enda mängust täit rõõmu tunda, sest olime suurema osa kohtumisest 15-20 punktiga taga," sõnas Flagg.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 117:113
Houston Rockets - Utah Jazz 140:106
Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 96:128
Milwaukee Bucks - Boston Celtics 101:133
Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 107:141
New York Knicks - Chicago Bulls 136:96
Charlotte Hornets - Indiana Pacers 129:108
Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 115:103

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

05.04

Drell sai enim mänguaega, aga klubi eduseeria katkes

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Teismeeas Flagg viskas NBA-s üle 50 punkti

04.04

Euroliigas vahetus liider

03.04

Paasoja: rahvas andis meile mõnusa vurtsu

03.04

Teisel poolajal kaotusseisust väljunud Tartu Ülikool pääses finaali

03.04

Minnesota Timberwolves riputab Kevin Garnetti särgi viimaks lae alla

03.04

Thunder häbistas Lakersit, Doncic sai vigastada

03.04

Belgradi derbi kiskus jälle tuliseks

03.04

Žalgiris murdis kodusaalis Barcelona vastupanu

videod

sport.err.ee uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

loetumad

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo