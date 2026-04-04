Teismeeas Flagg viskas NBA-s üle 50 punkti

Flagg ja tema koduklubi Dallas Mavericks (24-53) kaotasid 14. järjestikuse kodumängu, kui olid sunnitud tunnistama Orlando Magicu (41-36) 138:127 (38:31, 33:27, 40:34, 27:35) paremust.

Esimese kolme veerandajaga 27 punkti kogunud Flagg viskas viimases vaatuses oma meeskonna 35 punktist lausa 24. Ta tabas mängu jooksul 30-st väljakult teele saadetud viskest 19 (kolmesed 6/9), lisaks tabas kõik seitse vabaviset, noppis kuus lauapalli, andis kolm korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Magicu parimad olid Wendell Carter Jr. ja Desmond Bane vastavalt 28 ja 27 punktiga.

Detsembris 19-aastaseks saanud Flagg on noorim mängija, kes ületanud NBA-s 50 punkti piiri. Seni kuulus rekord Brandon Jenningsile, kes ladus 2009. aastal 20-aastasena Golden State Warrorsi korvi 55 punkti.

"Ta peaks võitma parima uustulnuka tiitli. Kogu riik ei näe seda, mida meie iga päev näeme. Ta on tõesti erakordne mängija," kiitis Mavericksi peatreener Jason Kidd. "Ma tahan võita, see on alati minu peamine eesmärk. Mul oli raske enda mängust täit rõõmu tunda, sest olime suurema osa kohtumisest 15-20 punktiga taga," sõnas Flagg.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 117:113

Houston Rockets - Utah Jazz 140:106

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 96:128

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 101:133

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 107:141

New York Knicks - Chicago Bulls 136:96

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 129:108

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 115:103