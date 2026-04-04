Euroliigas vahetus liider

Korvpall
Korvpall

Pireuse Olympiakos tõusis korvpalli Euroliigas kolm vooru enne põhiturniiri lõppu liidrikohale.

Olympiakos sai reedel võõras saalis 82:74 (25:24, 22:15, 14:19, 21:16) jagu tabeli punasest laternast ASVEL-ist. Olympiakos oli peaaegu kogu kohtumise vältel juhtrollis ning kuigi lõpuminutitel jõudis ASVEL viie punkti kaugusele (78:73), siis Evan Fournieri kolmene ja Sasha Vezenkovi jumper aitasid kodumeeskonna südi vastupanu lõplikult murda.

Vezenkov viskas üleplatsimehena 23 punkti ja hankis seitse lauapalli. Donta Hall ja Tyler Dorsey toetasid teda vastavalt 14 ja 13 punktiga. ASVEL-i parim oli 17 punkti toonud Melvin Ajinca.

"See on võit, mida ma väga hindan. Me ei arvanud, et tuleb kerge võit, sest ASVEL hoidis viimases neljas mängus pinget õhus lõpuni välja. Nad ei anna alla. Niikaua, kui nad mängus püsisid, oli surve meil, mitte neil," sõnas Olympiakose peatreener Georgios Bartzokas.

Bartzokasest sai teine treener Euroliiga ajaloos, kes juhendanud sama meeskonda 300 mängus. Enne teda jõudis selle teetähiseni endine Madridi Reali (310 mängu) ja praegune Anadolu Efese peatreener Pablo Laso.

Olympiakos tõusis reedese võidu järel tabeli tippu, olles kogunud 23 võitu ja 12 kaotust. Senisel liidril Istanbuli Fenerbahcel on sama võitude ja kaotuste suhe, kuid Kreeka klubile annab eelise parem omavaheliste mängude korvide vahe.

Teised tulemused:

Baskonia - Madridi Real 98:96
Bologna Virtus - Valencia 81:94

Samal teemal

korvpalliuudised

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

05.04

Drell sai enim mänguaega, aga klubi eduseeria katkes

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Teismeeas Flagg viskas NBA-s üle 50 punkti

04.04

Euroliigas vahetus liider

03.04

Paasoja: rahvas andis meile mõnusa vurtsu

03.04

Teisel poolajal kaotusseisust väljunud Tartu Ülikool pääses finaali

03.04

Minnesota Timberwolves riputab Kevin Garnetti särgi viimaks lae alla

03.04

Thunder häbistas Lakersit, Doncic sai vigastada

03.04

Belgradi derbi kiskus jälle tuliseks

03.04

Žalgiris murdis kodusaalis Barcelona vastupanu

videod

sport.err.ee uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

loetumad

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

