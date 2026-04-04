Euroliigas vahetus liider

Olympiakos sai reedel võõras saalis 82:74 (25:24, 22:15, 14:19, 21:16) jagu tabeli punasest laternast ASVEL-ist. Olympiakos oli peaaegu kogu kohtumise vältel juhtrollis ning kuigi lõpuminutitel jõudis ASVEL viie punkti kaugusele (78:73), siis Evan Fournieri kolmene ja Sasha Vezenkovi jumper aitasid kodumeeskonna südi vastupanu lõplikult murda.

Vezenkov viskas üleplatsimehena 23 punkti ja hankis seitse lauapalli. Donta Hall ja Tyler Dorsey toetasid teda vastavalt 14 ja 13 punktiga. ASVEL-i parim oli 17 punkti toonud Melvin Ajinca.

"See on võit, mida ma väga hindan. Me ei arvanud, et tuleb kerge võit, sest ASVEL hoidis viimases neljas mängus pinget õhus lõpuni välja. Nad ei anna alla. Niikaua, kui nad mängus püsisid, oli surve meil, mitte neil," sõnas Olympiakose peatreener Georgios Bartzokas.

Bartzokasest sai teine treener Euroliiga ajaloos, kes juhendanud sama meeskonda 300 mängus. Enne teda jõudis selle teetähiseni endine Madridi Reali (310 mängu) ja praegune Anadolu Efese peatreener Pablo Laso.

Olympiakos tõusis reedese võidu järel tabeli tippu, olles kogunud 23 võitu ja 12 kaotust. Senisel liidril Istanbuli Fenerbahcel on sama võitude ja kaotuste suhe, kuid Kreeka klubile annab eelise parem omavaheliste mängude korvide vahe.

Teised tulemused:

Baskonia - Madridi Real 98:96

Bologna Virtus - Valencia 81:94