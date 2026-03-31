Orlov skooris kauglöögist, U-21 koondis kaotas napilt Šveitsile

Šveits asus kohtumist juhtima kaheksandal minutil, kui vastaste nurgalöögist tulnud pall jäi Eesti karistusalasse ripakile. Selle korjas üles Šveitsi kõrgliigas Sioni klubi eest tänavusel hooajal viis väravat löönud Winsley Boteli, kes konksutamise järel paigutas palli täpse löögiga paremasse väravanurka, vahendab jalgpall.ee.

Ehkki Šveits oli mängus selgelt kontrollivam pool, viis eestlaste visadus ikkagi sihile. 36. minutil leidis August Kamarin Wagner sööduga Ramon Smirnovi, kes säilitas kahevõitluses palli ning leidis sööduga rünnakult Mihhail Orlovi. Nõmme Kalju ründaja kasutas võimaluse ära ning naelutas palli karistusalajoone tagant vasakusse alanurka – seisuks 1:1.

Eesti poolelt säras väravasuul seisnud Jan Martti Vainula küll mitmel puhul heade tõrjetega, kuid 65. minutil suutsid vastased ikkagi kompaktse kaitsebloki lahti murda. Nurgalöök mängiti lühidalt karistusala joone taha, kust Cheveyo Tsawa saatis teele pommlöögi – see panigi võrgu sahisema ning Šveits läks 2:1 juhtima.

Eesti U-21 koondis jätkab seitsmest mängust teenitud kahe punktiga C-valikgrupis kuuendal kohal, Šveits on 14 punktiga teine. Gruppi juhib Prantsusmaa, kes on kuue mänguga teeninud 16 silma.