X!

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

Viljandi (kollases) ja Mistra (rohelises) kohtuvad sel nädalal meistriliigas Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Pärast koondisepausi jätkub sel nädalal meeste käsipalli meistriliiga. Põhiturniiri lõpuni on jäänud meeskondadel veel kaks vooru ning eelviimases ringis lähevad omavahel vastamisi Viljandi HC ja Mistra, HC Viimsi/Alexela ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning SK Tapa/ Team Kaitsevägi ja Põlva Serviti.

Viljandi HC vajab värske Balti liiga poolfinalisti vastu punkte

Kaks ringi enne põhiturniiri lõppu on meistriliigas veel üleval üks küsimus: kas kolmandale kohale asetub Viljandi või Kehra. Praegu on meeskondade vahel kolm punkti, kuid eesootavad vastased on tabeli eri otstest. Esimene neist võõrustab sel nädalal Mistrat, kellega on sel hooajal meistriliigas vastamisi mindud kolmel korral ning kahel neist on peale jäänud Põhja-Eesti meeskond.

"Eks ikka mõtted on sellel, et tahaks ise põhiturniiri kolmanda koha ära kindlustada," sõnas VIljandi HC kogenud mängumees Kristo Voika. "Kaks tugevat vastast seisavad meil siiski ees ja ega keegi meile neid punkte tasuta ei loovuta. Tuleb rasket tööd ja vaeva näha, et kuskilt veel kaks punkti kirja saada.

Mistra kindlustas eelmisel nädalavahetusel Balti liigas Soome klubi Cocksi vastu finaalturniiri koha. Veerandfinaalis alistati vastased kahe mängu kokkuvõttes 58:53. Viljandil on koondisepausi tõttu kolm nädalat viimasest mängust möödas ning viimati jäädi HC Kehrale alla 22:23.

"Üks väikestest eesmärkidest sai finaalturniiri jõudmisega täidetud," nentis Mistra eest palliv Viljandist pärit mängumees Karl Roosna. "Usume, et Balti liigas on meil selle formaadi juures, kus kõik sõltub ühest mängust, kõigi vastu võimalused. Selle nädala meistriliiga kohtumises meil erilist mängus ei ole, aga minu jaoks on Viljandis mängimine alati omamoodi kogemus."

HC Kehra võitleb kolmanda koha pärast, Serviti sõidab Tapale

Viljandi HC järel neljandal positsioonil asetsev HC Kehra peab sel nädalal HC Viimsi ning järgmises voorus SK Tapa vastu vähemalt kolm punkti võtma ning lootma, et Viljandi võidupunkte ei teeni. HC Kehra on sel hooajal meistriliigas kolmel korral Alexela mehed alistanud. Tabelit kindlalt juhtiv Serviti sõidab Tapale, kelle vastu on sel hooajal võetud kolm kindlat võitu.

Meeste käsipalli meistriliiga kohtumised sel nädalal:

Kolmapäev, 1. aprill

19.00 Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – Mistra
19.00 Viimsi kooli spordikeskus: HC Viimsi/Alexela – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Neljapäev, 2. aprill

19.00 Tapa Spordihoone: SK Tapa/Team Kaitsevägi – Põlva Serviti

Toimetaja: Maarja Värv

